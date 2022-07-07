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https://arabic.sputniknews.com/20220707/نقيب-الصيادين-في-غزة-تصاعد-التضييق-الإسرائيلي-يهدد-بتوقف-القطاع-عن-العمل-خلال-عام-1064820886.html
نقيب الصيادين في غزة: تصاعد التضييق الإسرائيلي يهدد بتوقف القطاع عن العمل خلال عام
نقيب الصيادين في غزة: تصاعد التضييق الإسرائيلي يهدد بتوقف القطاع عن العمل خلال عام
قال نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة، إن إسرائيل ضاعفت من هجماتها الممنهجة على الصيادين وزوارقهم في الأيام الأخيرة، بهدف تضييق الخناق على هذه الشريحة... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T13:38+0000
2022-07-07T13:38+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن قطاع الصيد ثاني أهم مهنة على الساحة الفلسطينية بعد مهنة الزراعة، حيث يعمل بهذا القطاع 4500 صياد، يعيلون 50 ألف نسمة، ويشارك القطاع بقوة في الأمن الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة.وتابع: "يستهدف الاحتلال تدمير هذه المهنة، عبر ملاحقة الزوارق الإسرائيلية للصياديين كل يوم، وإطلاق النار عليهم، وتوقيفهم واعتقالهم، والتحقيق معهم، من أجل وقف أي عمل حتى لو صغير، لا سيما وسط هذه الشريحة الكبيرة".وأكد عياش أن قطاع الصيد في غزة يعاني من نقص مستلزمات الصيد، والتي منعت إسرائيل دخولها منذ 16 عامًا، ما أدى إلى تلف مراكب الصياديين، وأصبحت آيلة للسقوط، لا سيما بعد منع المواد التي تصنع وترمم من خلالها القوارب، ومنع دخور قطع الغيار.وأوضح أن هذا التضييق الإسرائيلي لمهنة الصيادين وتعمد إتلاف وتدمير القوارب التي تعمل فيها، والتي تصل إلى 1000 قارب، وتضييق الخناق من أجل تدمير القطاع وتوقيفه، نجح في التأثير على هذه المهنة، حيث من المتوقع خلال عام أن يتوقف قطاع الصيد في عزة عن العمل.وعن الاعتقالات ومصادرة القوارب، قال إن خلال الشهريين الماضيين، صادرت قوات البحرية الإسرائيلية 12 قاربًا، تم إعادة 6 منهم فقط، وهناك 6 قوارب محتجزة لدى إسرائيل بمعداتهم ومواتيرهم وشباكهم، وكذلك تم توقيف 8 صيادين من عائلة واحدة، أفرجت إسرائيل عن 6 ولا تزال تحتجز 2 منهم.وشدد على ضرورة التدخل الدولي من أجل رفع الحصار على قطاع غزة، والتي تفرضه إسرائيل من أجل التضييق على هذه الشريحة الكبيرة، لتهديد أمنهم الغذائي وإسقاطهم اقتصاديًا واجتماعيًا.واستهدفت زوارق البحرية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن "زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر شمال القطاع، أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية، وكذلك بلدتي جباليا وبيت لاهيا، إضافة لفتحها لخراطيم المياه العادمة".وتتعمد الزوارق الإسرائيلية يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة، وتعتقل العديد منهم، وتصيب آخرين، عدا عن تخريب المراكب، والاستيلاء على عدد منها، وفق الوكالة.يذكر أن إسرائيل قد قلصت، العام الماضي، مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، كإجراء عقابي؛ ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، في آخر جولة مواجهة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل، في مايو/ أيار 2021.ولاحقا وفي يوليو/ تموز من العام نفسه، سمحت السلطات الإسرائيلية، بتوسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة من 9 أميال إلى 12 ميلًا بحريًا، بعد مصادقة المستوى السياسي، في ظل حالة الهدوء على جبهة غزة.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نقيب الصيادين في غزة: تصاعد التضييق الإسرائيلي يهدد بتوقف القطاع عن العمل خلال عام

13:38 GMT 07.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiberمدينة غزة
مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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قال نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة، إن إسرائيل ضاعفت من هجماتها الممنهجة على الصيادين وزوارقهم في الأيام الأخيرة، بهدف تضييق الخناق على هذه الشريحة العريضة، استكمالًا للحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة، ومنع أي عمل قد يساهم في تحسين جودة الحياة.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن قطاع الصيد ثاني أهم مهنة على الساحة الفلسطينية بعد مهنة الزراعة، حيث يعمل بهذا القطاع 4500 صياد، يعيلون 50 ألف نسمة، ويشارك القطاع بقوة في الأمن الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة.
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وتابع: "يستهدف الاحتلال تدمير هذه المهنة، عبر ملاحقة الزوارق الإسرائيلية للصياديين كل يوم، وإطلاق النار عليهم، وتوقيفهم واعتقالهم، والتحقيق معهم، من أجل وقف أي عمل حتى لو صغير، لا سيما وسط هذه الشريحة الكبيرة".
وأكد عياش أن قطاع الصيد في غزة يعاني من نقص مستلزمات الصيد، والتي منعت إسرائيل دخولها منذ 16 عامًا، ما أدى إلى تلف مراكب الصياديين، وأصبحت آيلة للسقوط، لا سيما بعد منع المواد التي تصنع وترمم من خلالها القوارب، ومنع دخور قطع الغيار.
وأوضح أن هذا التضييق الإسرائيلي لمهنة الصيادين وتعمد إتلاف وتدمير القوارب التي تعمل فيها، والتي تصل إلى 1000 قارب، وتضييق الخناق من أجل تدمير القطاع وتوقيفه، نجح في التأثير على هذه المهنة، حيث من المتوقع خلال عام أن يتوقف قطاع الصيد في عزة عن العمل.
وعن الاعتقالات ومصادرة القوارب، قال إن خلال الشهريين الماضيين، صادرت قوات البحرية الإسرائيلية 12 قاربًا، تم إعادة 6 منهم فقط، وهناك 6 قوارب محتجزة لدى إسرائيل بمعداتهم ومواتيرهم وشباكهم، وكذلك تم توقيف 8 صيادين من عائلة واحدة، أفرجت إسرائيل عن 6 ولا تزال تحتجز 2 منهم.
وشدد على ضرورة التدخل الدولي من أجل رفع الحصار على قطاع غزة، والتي تفرضه إسرائيل من أجل التضييق على هذه الشريحة الكبيرة، لتهديد أمنهم الغذائي وإسقاطهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
واستهدفت زوارق البحرية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن "زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر شمال القطاع، أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية، وكذلك بلدتي جباليا وبيت لاهيا، إضافة لفتحها لخراطيم المياه العادمة".
وتتعمد الزوارق الإسرائيلية يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة، وتعتقل العديد منهم، وتصيب آخرين، عدا عن تخريب المراكب، والاستيلاء على عدد منها، وفق الوكالة.
يذكر أن إسرائيل قد قلصت، العام الماضي، مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، كإجراء عقابي؛ ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، في آخر جولة مواجهة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل، في مايو/ أيار 2021.
ولاحقا وفي يوليو/ تموز من العام نفسه، سمحت السلطات الإسرائيلية، بتوسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة من 9 أميال إلى 12 ميلًا بحريًا، بعد مصادقة المستوى السياسي، في ظل حالة الهدوء على جبهة غزة.
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