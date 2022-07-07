https://arabic.sputniknews.com/20220707/هذا-كله-بسبب-بوتين-كيف-يدمر-بايدن-بلده-1064792565.html

"هذا كله بسبب بوتين"... كيف يدمر بايدن بلده

"هذا كله بسبب بوتين"... كيف يدمر بايدن بلده

قال المعلق السياسي تاكر كارلسون لقناة فوكس نيوز، إن سعر البنزين، وهو أحد أسس الرخاء الأمريكي، ارتفع بسبب سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وليس بسبب فلاديمير... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T04:35+0000

2022-07-07T04:35+0000

2022-07-07T04:35+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

فلاديمير بوتين

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وقال: "بالنسبة للمستقبل المنظور، يعتبر النفط والغاز من الموارد الحيوية للحضارة، ولا توجد أي طريقة لتغيير هذا على الإطلاق. يجب أن تكون هذه أخبارًا جيدة لأمريكا، لأننا هنا في الولايات المتحدة لدينا الكثير منهما. نحن أغنياء لأننا نحن غنيون بالموارد الطبيعية. ولكن فجأة، لسبب ما، كان هناك نقص في موارد الغذاء والطاقة في الولايات المتحدة، ولهذا ارتفعت أسعارها. كيف يمكن أن يحدث هذا. فسر جو بايدن الأمر".وأشار الصحفي إلى أن الرئيس الأمريكي ألقى باللوم على بوتين في ارتفاع الأسعار.وأضاف: "إنه مجرد عار. بشكل عام، إنه ببساطة أمر مذهل، وفي هذه الحالة يكون خطيرًا. ولا أحد يصدق كلمة واحدة، لأن هذه كذبة واضحة".واستشهد ببيانات من دراسة أجراهاGasBuddy ، والتي وفقًا لها من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى نوفمبر 2021 - قبل وقت طويل من بدء العملية الخاصة الروسية - ارتفع سعر الوقود بنسبة 66 في المائة. والسبب بحسب الصحفي يكمن في إلغاء مشاريع أنابيب النفط، ورفض تأجير أراضٍ لإنتاج الغاز، وعودة الدول إلى اتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب. وأوضح الخبير أن كل هذا يتم من أجل الطاقة الخضراء.وأشار إلى أنه في 31 آذار/مارس أمر الرئيس الأمريكي بإخراج النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد كل يوم لمدة ستة أشهر. وبحسب الصحفي، فإن هذا هو أسوأ شيء يمكن أن يفعله بايدن في العام الذي ستجرى فيه انتخابات مجلس النواب."ما يمكن أن يفعله بايدن هو إنتاج المزيد من النفط في أراضينا. ولكن هذا سيكون سهلاً للغاية، وجيدًا جدًا بالنسبة للولايات المتحدة على المدى الطويل. وبدلاً من ذلك، قرر أن يفعل شيئًا مجنونًا وخطيرًا لدرجة أن شخصًا يرغب عن قصد في إيذاء الولايات المتحدة، لم يكن بوسعي سوى التفكير في الأمر".ومن أجل خفض الأسعار بدأت الولايات بقرار من بايدن في تحرير مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي وستستمر في ذلك حتى أكتوبر/ تشرين الأول. كما يدعو الأمريكيون بانتظام أصحاب محطات الوقود إلى خفض أسعار البنزين. ومع ذلك، يتم الاحتفاظ بتكلفة وقود الديزل في حدود خمسة دولارات للجالون الواحد، والعقود الآجلة للنفط أعلى من مائة دولار للبرميل. على الرغم من ذلك، يقول المسؤولون الأمريكيون إنه بدون تحرير النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، يمكن أن ترتفع الأسعار.ربط بايدن مرارًا الأزمة الاقتصادية في البلاد بتفاقم الصراع في أوكرانيا. ووصف ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأنه "ارتفاع أسعاربوتين". وأشار رئيس روسيا، في تعليقه على أقواله، إلى أن مثل هذه التصريحات مصممة للأشخاص الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة. يذكر بوتين أن مشاكل الغذاء والوقود هي نتيجة أخطاء منهجية من قبل الإدارة في واشنطن والبيروقراطية الأوروبية.

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين