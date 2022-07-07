https://arabic.sputniknews.com/20220707/هل-يتحقق-هدف-إحلال-السلام-بين-سوريا-وتركيا-بوساطة-إيرانية-1064809796.html
هل يتحقق هدف إحلال السلام بين سوريا وتركيا بوساطة إيرانية
هل يتحقق هدف إحلال السلام بين سوريا وتركيا بوساطة إيرانية
وزير الخارجية الإيراني بعد زيارته إلى تركيا ومن دمشق يعلن أن جزءا من زيارته إلى سوريا يهدف إلى إحلال السلام في المنطقة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T10:58+0000
2022-07-07T10:58+0000
2022-07-07T10:58+0000
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هل يتحقق هدف إحلال السلام بين سوريا وتركيا بوساطة إيرانية
هل يتحقق هدف إحلال السلام بين سوريا وتركيا بوساطة إيرانية
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته لدمشق كشف عن أن الأتراك يفضلون المسار السياسي مع دمشق لتبديد مخاوفهم الأمنية في الشمال السوري، وقال: إنه "بعد نقله مخاوف تركيا إلى سوريا، بأن الرئيس الأسد يرحّب بأيّ حلٍ يقوم على الحوار بمساعدة إيران".الدكتور بسام أبو عبد الله، الدبلوماسي السوري السابق وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، في حديثه لـ "سبوتنيك"، قال:من جانبه الخبير بالشأن التركي والإقليمي، الدكتور فراس رضوان أوغلوا، قال:بدوره الخبير بالشأن الإيراني والإقليمي، إبراهيم حمدي شير، قال:التفاصيل في التسجيل الصوتي ...
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نواف إبراهيم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
راديو, ما وراء الحدث, аудио
هل يتحقق هدف إحلال السلام بين سوريا وتركيا بوساطة إيرانية
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وزير الخارجية الإيراني بعد زيارته إلى تركيا ومن دمشق يعلن أن جزءا من زيارته إلى سوريا يهدف إلى إحلال السلام في المنطقة.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته لدمشق كشف عن أن الأتراك يفضلون المسار السياسي مع دمشق لتبديد مخاوفهم الأمنية في الشمال السوري، وقال: إنه "بعد نقله مخاوف تركيا إلى سوريا، بأن الرئيس الأسد يرحّب بأيّ حلٍ يقوم على الحوار بمساعدة إيران".
الدكتور بسام أبو عبد الله، الدبلوماسي السوري السابق وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، في حديثه لـ "سبوتنيك"،
قال:
"زيارة الوزير عبد اللهيان لمدة أربعة أيام تعني أنه التقى بأطراف كثيرة من المؤسسات الحاكمة في تركيا بما فيها مع الرئيس التركي ووزير خارجيته، كما يبدو أنه كانت هناك لقاءات مع المؤسسات الأمنية، وبالتالي لم يأت إلى دمشق إلا بناءً على تصور وتحليل كامل للآراء التي سمعها في أنقرة، فلا أعتقد أن تصريحه جاء لمجرد تصريح إعلامي، ثم لماذا صرح علنا بأنه يقوم بوساطة بين دمشق وأنقرة هذا سؤال لاتوجد إجابة واضحة عليه، حجم التغيرات في الموقف التركي حاليا أيضا يجب أن نلمسه خاصة أن الثقة ضعيفة بين الحكومة السورية والحكومة التركية، وبالتالي سيجري العمل طويلا على هذا المسار، من جانب آخر بتقديري ستجري اتصالات بين المؤسسات الأمنية التي سبق والتقت، ولقاء عبد اللهيان مع رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك ما يدل على التحضير للقاءات أمنية وهي العادة إن حصلت تطورات يجري نقلها إلى مرحلة جديدة".
من جانبه الخبير بالشأن التركي والإقليمي، الدكتور فراس رضوان أوغلوا، قال:
"أظن هذه العملية واضحة من خلال متابعة الأحداث والأخبار والتصريحات والتعليقات السياسية، ربما ليست بهذه السهولة وأظن بأنها ليست بموقف جيد، وأظن أنه متعلقة بالانتخابات القادمة المصيرية لأن الوضع الاقتصادي واضح أنه ليس في صالح الائتلاف الحكومي ربما أكثر إلى الائتلاف الثلاثي المعارض، النقطة الثانية ربما هذه النقطة ليست متعلقة بالحكومة وإنما بالدولة كمؤسسات أمنية إذا بقيت بعض وحدات "قسد" فستبقى تركيا تقول أنها خطر على الأمن القومي وستبقى على محاربتها، سواء حكومة العدالة والتنمية أو حكومة أخرى والتفاهمات الأمنية التي تفضل بها الدكتور بسام ربما تكون مفتاحاً مهما جداً، واضح انه بالنسبة لتركيا المفتاح المخيف هو "حزب العمال الكردستاني" ومايتبعه من "قسد" تحت قيادته، نقطة ثالثة أن هناك تخوف واضح كون الوضع الإقليمي لا يتحمل أي خلخلة في أي عملية عسكرية طالما أن هناك حلاً سياسياً وهذا ما يقوم به وزير خارجية إيران، وإيران تقوم بعمل نفس السياسية التي تحاول القيام بها تركيا وهي سياسة الهدوء".
بدوره الخبير بالشأن الإيراني والإقليمي، إبراهيم حمدي شير، قال:
"المبادرة الإيرانية ليست فقط بين سوريا وتركيا، بل هي مبادرة تهدئة بين سوريا وتركيا وقطر، المبادرة الإيرانية أعلن عنها بعد زيارة حسين أمير عبد اللهيان إلى أنقرة وبعد زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى الدوحة وبالتالي هي مبادرة ثلاثية وليست ثنائية وتعمل عليها إيران منذ ثلاثة أشهر، لايوجد هنا حلقة أضعف وكل طرف من الأطراف لديه أوراق قوة، تركيا تريد إنهاء أزمتها على حدودها الجنوبية وإنهاء ملف اللاجئين، وسوريا تريد إنهاء الملف في المطنقة الشمالية، الخلافات بالحقيقة هي مابعد الهدنة وليست على الهدنة كون الجميع متفق على البنود العريضة للهدنة هذا ما جاء بعد اللقاء الأخير في دمشق أن الجميع لديه مبادرة حسن نية لكن المشكلة تكمن في الخطوة التي تليها، خلال الفترة الماضية جرت لقاءات سورية تركية في العراق حول الموارد المائية وحكومة الكاظمي أكدت ذلك أكثر من مرة ولم يتم التفاهم حولها بسبب التعنت التركي، طهران يمكن أن تستضيف لقاءات لكن غير مباشرة ومايتم الحديث عنه الآن هو الهدنة والبدء بالمسار السياسي فقط".
التفاصيل في التسجيل الصوتي ...