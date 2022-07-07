https://arabic.sputniknews.com/20220707/وزارة-العمل-الأمريكية-ارتفاع-طلبات-إعانة-البطالة-في-الولايات-المتحدة-بمقدار-4-آلاف-الأسبوع-الماضي-1064827482.html

وزارة العمل الأمريكية: ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 4 آلاف الأسبوع الماضي

وزارة العمل الأمريكية: ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 4 آلاف الأسبوع الماضي

أكدت تقارير حكومية أمريكية أن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية قد زادت بمقدار 4000 في الأسبوع الماضي. 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T15:19+0000

2022-07-07T15:19+0000

2022-07-07T15:19+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

معدل البطالة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104512/37/1045123710_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_d22bac2336bc654ecc91dd34332d75e2.jpg

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 4000 الأسبوع الماضي بعد أن تغيرت بالكاد عند مستوى 230 ألف لمدة أربعة أسابيع متتالية.وقالت الوزارة إن طلبات إعانة البطالة جاءت عند 235 ألفًا الأسبوع الماضي، بعد التحرك ذهابًا وإيابًا بنحو 1000 أو أقل من 230 ألفًا في الأسابيع الأربعة السابقة.واوضح أن بيانات تسريح العمال في "تشالنجر" و"غراي" و "كريسماس" جاءت بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل أمس الأربعاء، أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى 11.25 مليون في مايو/أيار من 11.68 مليون في أبريل/نيسان على الرغم من وجود ما يقرب من وظيفتين شاغرتين لكل شخص عاطل عن العمل.ومع ذلك، من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأهم في وزارة العمل لشهر يونيو غدا الجمعة.يقول الاقتصاديون إن نحو 268.000 من جداول الرواتب قد أضيفت الشهر الماضي - مقابل 390.000 في مايو- مما جعل البطالة عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.ظل التضخم في الولايات المتحدة يرتفع باستمرار إلى أعلى مستوياته منذ أربعة عقود منذ أواخر العام الماضي، مع نمو مؤشر أسعار المستهلك الذي يتم مراقبته عن كثب بمعدل سنوي قدره 8.6% اعتبارًا من مايو. هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم هو 2% سنويًا وقد تعهد برفع أسعار الفائدة بقدر ما هو ضروري لتحقيق ذلك.

https://arabic.sputniknews.com/20220502/بايدن-البطالة-تتراجع-بمعدلات-غير-مسبوقة-في-تاريخ-أمريكا-1061802914.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, معدل البطالة