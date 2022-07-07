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https://arabic.sputniknews.com/20220707/وزارة-المالية-المصرية-تعلن-تحقيق-فائض-أولي-في-الموازنة-بنحو-985-مليار-جنيه-1064831306.html
وزارة المالية المصرية تعلن تحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو 98.5 مليار جنيه
وزارة المالية المصرية تعلن تحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو 98.5 مليار جنيه
أعلنت وزارة المالية المصرية أن مصر حققت فائضا أوليا بقيمة نحو 98.5 مليار جنيه للعام المالي 2021-2022 والمنتهي في 30 يونيو/حزيران. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T16:55+0000
2022-07-07T16:55+0000
مصر
اقتصاد
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وحسب بيان الوزارة، بلغ معدل نمو الإيرادات نحو 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره نحو 98.5 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.بذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، إضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8% خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6.1%.كما تم خفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020-2021 إلى 32.8%.يذكر أن الفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات الموازنة العامة للدولة ومصروفاتها بعد استبعاد فوائد الدين، وتكمن أهمية تحقيق فائض أولي لاستخدامه في خفض الدين لتحقيق استدامة الدين على الأمد الطويل.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.
مصر
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مصر, اقتصاد, الرئيس عبدالفتاح السيسي

وزارة المالية المصرية تعلن تحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو 98.5 مليار جنيه

16:55 GMT 07.07.2022
© Sputnik . MOHAMMMED EL KHOLYوزير المالية المصري
وزير المالية المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . MOHAMMMED EL KHOLY
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أعلنت وزارة المالية المصرية أن مصر حققت فائضا أوليا بقيمة نحو 98.5 مليار جنيه للعام المالي 2021-2022 والمنتهي في 30 يونيو/حزيران.
وحسب بيان الوزارة، بلغ معدل نمو الإيرادات نحو 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره نحو 98.5 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
بذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، إضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8% خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6.1%.
كما تم خفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020-2021 إلى 32.8%.
يذكر أن الفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات الموازنة العامة للدولة ومصروفاتها بعد استبعاد فوائد الدين، وتكمن أهمية تحقيق فائض أولي لاستخدامه في خفض الدين لتحقيق استدامة الدين على الأمد الطويل.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.
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