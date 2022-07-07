https://arabic.sputniknews.com/20220707/وزير-إسرائيلي-يؤكد-وجود-اتصالات-سرية-مع-السعودية-نعمل-على-إخراجها-إلى-العلن-بدرجة-أكبر-1064829169.html
وزير إسرائيلي يؤكد وجود اتصالات سرية مع السعودية: نعمل على إخراجها إلى العلن بدرجة أكبر
وزير إسرائيلي يؤكد وجود اتصالات سرية مع السعودية: نعمل على إخراجها إلى العلن بدرجة أكبر
أكد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، وجود اتصالات سرية مع المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن تل أبيب تعمل على إخراجها إلى العلن بدرجة أكبر. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T15:58+0000
2022-07-07T15:58+0000
2022-07-07T15:58+0000
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ونقلت صحيفة "معاريف" عن الوزير الإسرائيلي، قوله إنه طلب من المملكة السماح برحلات جوية مباشرة من مطار تل أبيب للراغبين في أداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة.وأضاف فريج وهو من الأقلية المسلمة التي تمثل 18 بالمئة من سكان إسرائيل "أريد أن أرى اليوم الذي أغادر فيه من مطار بن غوريون (قرب تل أبيب) إلى جدة لأداء فريضة الحج في المملكة.وأوضح أن السعودية تستقبل منذ فترة طويلة الحجاج القادمين من إسرائيل، لكن يتعين عليهم السفر عبر دولة ثالثة، مشيرا إلى أن ذلك يرفع تكلفة السفر إلى نحو 11500 دولار لرحلة مدتها أسبوع، بينما يدفع الحجاج من الدول المجاورة نحو نصف هذا المبلغ.وتابع "لقد تناولت هذا الأمر مع السعودية وآمل حقيقة أن يأتي هذا اليوم" دون أن يوضح متى أو أين بحث هذا الأمر.ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل منتصف الشهر الجاري، لينتقل بطائرة مباشرة من تل أبيب إلى السعودية، وسط تقارير عن أنه سيحمل في جعبته ما يدفع عملية التطبيع بين إسرائيل والمملكة قدما.يذكر أن الموقف السعودي الرسمي يؤكد دائما على استعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا طبقت عناصر مبادرة السلام التي قدمتها السعودية في 2002، والتي تدعو لإنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/السعودية-تعلن-استعدادها-للتطبيع-مع-إسرائيل-بمجرد-تنفيذ-شرط-واحد-1053898098.html
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إسرائيل, السعودية
وزير إسرائيلي يؤكد وجود اتصالات سرية مع السعودية: نعمل على إخراجها إلى العلن بدرجة أكبر
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أكد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، وجود اتصالات سرية مع المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن تل أبيب تعمل على إخراجها إلى العلن بدرجة أكبر.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن الوزير الإسرائيلي
، قوله إنه طلب من المملكة السماح برحلات جوية مباشرة من مطار تل أبيب للراغبين في أداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة.
وأضاف فريج وهو من الأقلية المسلمة التي تمثل 18 بالمئة من سكان إسرائيل "أريد أن أرى اليوم الذي أغادر فيه من مطار بن غوريون (قرب تل أبيب) إلى جدة لأداء فريضة الحج في المملكة.
13 ديسمبر 2021, 16:19 GMT
وأوضح أن السعودية تستقبل منذ فترة طويلة الحجاج القادمين من إسرائيل، لكن يتعين عليهم السفر عبر دولة ثالثة، مشيرا إلى أن ذلك يرفع تكلفة السفر إلى نحو 11500 دولار لرحلة مدتها أسبوع، بينما يدفع الحجاج من الدول المجاورة نحو نصف هذا المبلغ.
وتابع "لقد تناولت هذا الأمر مع السعودية وآمل حقيقة أن يأتي هذا اليوم" دون أن يوضح متى أو أين بحث هذا الأمر.
وأضاف فريج أن إسرائيل تعمل على إخراج ما اعتبرها اتصالات سرية بين البلدين، وأغلبها يتعلق بالتجارة أو بالمخاوف المشتركة بشأن إيران، إلى العلن بدرجة أكبر.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل
منتصف الشهر الجاري، لينتقل بطائرة مباشرة من تل أبيب إلى السعودية، وسط تقارير عن أنه سيحمل في جعبته ما يدفع عملية التطبيع بين إسرائيل والمملكة قدما.
يذكر أن الموقف السعودي الرسمي
يؤكد دائما على استعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا طبقت عناصر مبادرة السلام التي قدمتها السعودية في 2002، والتي تدعو لإنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير.