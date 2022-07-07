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https://arabic.sputniknews.com/20220707/وزير-الخارجية-الأمريكية-يؤكد-التزام-واشنطن-بأمن-إسرائيل-ومواجهة-تهديدات-إيران-1064791733.html
وزير الخارجية الأمريكية يؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل ومواجهة تهديدات إيران
وزير الخارجية الأمريكية يؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل ومواجهة تهديدات إيران
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد، مشددا على دعم واشنطن لإسرائيل في مواجهة التهديدات... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T00:32+0000
2022-07-07T00:34+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، بيانا، أشارت فيه إلى أن بلينكن هنأ لابيد على توليه منصبه الجديد، مؤكدا التزام واشنطن بالشراكة بين البلدين، وبأمن إسرائيل، وبمواجهة التهديدات المشتركة وبينها إيران.كما أوضح بلينكن أن بلاده تدعم حل الدولتين المتفاوض عليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى تطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارته القادمة خلال هذا الشهر إلى إسرائيل.ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بجولة في منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة منذ توليه الرئاسة، في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو الجاري، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.ويلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/تقرير-أمريكا-تتوسط-في-اتفاق-لنقل-نفط-من-إيران-إلى-سوريا-وإسرائيل-قد-توافق-1064303508.html
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أخبار إسرائيل اليوم

وزير الخارجية الأمريكية يؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل ومواجهة تهديدات إيران

00:32 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 00:34 GMT 07.07.2022)
© AFP 2022 / Saul Loebوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Saul Loeb
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد، مشددا على دعم واشنطن لإسرائيل في مواجهة التهديدات وعلى رأسها إيران.
القاهرة - سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، بيانا، أشارت فيه إلى أن بلينكن هنأ لابيد على توليه منصبه الجديد، مؤكدا التزام واشنطن بالشراكة بين البلدين، وبأمن إسرائيل، وبمواجهة التهديدات المشتركة وبينها إيران.
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
تقرير: أمريكا تتوسط في اتفاق لنقل نفط من إيران إلى سوريا... وإسرائيل قد توافق
27 يونيو, 14:03 GMT
كما أوضح بلينكن أن بلاده تدعم حل الدولتين المتفاوض عليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى تطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارته القادمة خلال هذا الشهر إلى إسرائيل.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بجولة في منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة منذ توليه الرئاسة، في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو الجاري، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.
ويلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق.
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