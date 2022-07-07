https://arabic.sputniknews.com/20220707/وزير-الخارجية-الأمريكية-يؤكد-التزام-واشنطن-بأمن-إسرائيل-ومواجهة-تهديدات-إيران-1064791733.html
وزير الخارجية الأمريكية يؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل ومواجهة تهديدات إيران
وزير الخارجية الأمريكية يؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل ومواجهة تهديدات إيران
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد، مشددا على دعم واشنطن لإسرائيل في مواجهة التهديدات... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، بيانا، أشارت فيه إلى أن بلينكن هنأ لابيد على توليه منصبه الجديد، مؤكدا التزام واشنطن بالشراكة بين البلدين، وبأمن إسرائيل، وبمواجهة التهديدات المشتركة وبينها إيران.كما أوضح بلينكن أن بلاده تدعم حل الدولتين المتفاوض عليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى تطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارته القادمة خلال هذا الشهر إلى إسرائيل.ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بجولة في منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة منذ توليه الرئاسة، في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو الجاري، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.ويلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/تقرير-أمريكا-تتوسط-في-اتفاق-لنقل-نفط-من-إيران-إلى-سوريا-وإسرائيل-قد-توافق-1064303508.html
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أخبار إسرائيل اليوم
وزير الخارجية الأمريكية يؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل ومواجهة تهديدات إيران
00:32 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 00:34 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد، مشددا على دعم واشنطن لإسرائيل في مواجهة التهديدات وعلى رأسها إيران.
القاهرة - سبوتنيك
. ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، بيانا، أشارت فيه إلى أن بلينكن هنأ لابيد على توليه منصبه الجديد، مؤكدا التزام واشنطن بالشراكة بين البلدين، وبأمن إسرائيل، وبمواجهة التهديدات المشتركة وبينها إيران.
كما أوضح بلينكن أن بلاده تدعم حل الدولتين المتفاوض عليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى تطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارته القادمة خلال هذا الشهر إلى إسرائيل.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بجولة في منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة منذ توليه الرئاسة، في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو الجاري، تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.
ويلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي
، ومصر والأردن والعراق.