https://arabic.sputniknews.com/20220707/وزير-الخارجية-الصيني-بعض-الدول-تستخدم-الأزمة-الأوكرانية-كذريعة-لمعاقبة-بكين-1064826731.html

وزير الخارجية الصيني: بعض الدول تستخدم الأزمة الأوكرانية كذريعة لمعاقبة بكين

وزير الخارجية الصيني: بعض الدول تستخدم الأزمة الأوكرانية كذريعة لمعاقبة بكين

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بعض الدول تستخدم الأزمة الأوكرانية لفرض عقوبات أحادية الجانب ضد الصين ودول أخرى. 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T14:56+0000

2022-07-07T14:56+0000

2022-07-07T14:56+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

الصين

العالم

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بكين - سبوتنيك. - جاء ذلك خلال اجتماع يي مع نظيره الهندي، سوبراهمانام جايشانكار، في قمة مجموعة العشرين، أمس الأربعاء، في بالي بإندونيسا. ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قوله خلال الاجتماع إن "بعض الدول تستخدم الأزمة الأوكرانية كذريعة لفرض عقوبات مفرطة من جانب واحد ضد الصين ودول أخرى".وأضاف أن مثل هذه الإجراءات "تزيد من تفاقم الأزمة الأوكرانية".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، أن وزيرها، أنتوني بلينكن، من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني، وانغ يي، خلال قمة مجموعة العشرين في بالي. وسيناقش بلينكن مع يي خلال لقائهما، الأزمة الأوكرانية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وكانت آخر مرة التقى فيها بلينكن بوانغ يي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، في 30 مارس/آذار الماضي، أن التعاون بين بكين وموسكو، ليس له حدود؛ وذلك في ظل استمرار الغرب بفرض عقوبات على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة

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