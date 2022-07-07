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وزير الخارجية العماني يستقبل كبير المفاوضين الإيرانيين
وزير الخارجية العماني يستقبل كبير المفاوضين الإيرانيين
استقبل وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، علي باقري. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T14:46+0000
2022-07-07T14:46+0000
سلطنة عمان
أخبار إيران
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ووفقا لبيان نشرته الخارجية العمانية عبر موقعها وفي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن باقري يزور مسقط على رأس وفد إيراني لتعزيز التعاون بين البلدين.وأوضح البيان أن اللقاء بحث "علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وقد حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية، خليفة بن علي الحارثي، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عُمان، علي نجفي خوشرودي.
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سلطنة عمان, أخبار إيران

وزير الخارجية العماني يستقبل كبير المفاوضين الإيرانيين

14:46 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMARكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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استقبل وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، علي باقري.
ووفقا لبيان نشرته الخارجية العمانية عبر موقعها وفي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن باقري يزور مسقط على رأس وفد إيراني لتعزيز التعاون بين البلدين.
وأوضح البيان أن اللقاء بحث "علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ولفت إلى أن من أهم القضايا التي تمت مناقشتها "تطورات محادثات العودة للاتفاق النووي، وخطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA، والتأكيد على أهميتها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقد حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية، خليفة بن علي الحارثي، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عُمان، علي نجفي خوشرودي.
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