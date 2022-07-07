عربي
روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول "النازية الجديدة" في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220707/وفاة-أحد-الأبطال-الرئيسيين-لكلاسيكية-الأب-الروحي-السينمائية-الشهيرة-1064834971.html
وفاة أحد الأبطال الرئيسيين لكلاسيكية "الأب الروحي" السينمائية الشهيرة
وفاة أحد الأبطال الرئيسيين لكلاسيكية "الأب الروحي" السينمائية الشهيرة
توفي الممثل الأمريكي، جيمس كان، الذي يعد من أبرز الأبطال الرئيسيين للجزء الأول من الفيلم ‏الكلاسيكي الشهير "الأب الروحي"، عن عمر يناهز 82 عاما.‏ 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T19:02+0000
2022-07-07T19:02+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064834825_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_397929c00a252bcec61738c842cfbdee.jpg
وأعلنت أسرة جيمس كان أنه توفي أمس الأربعاء، الموافق 6 يوليو/ تموز الجاري.وحقق كان شهرته الواسعة من تجسيده في الفيلم الذي من إنتاج عام 1972 دور "سوني كورليوني"، الشقيق الأكبر لعائلة "كورليوني"، ذو الطباع الحادة، الذي يتعرض للاغتيال على يد أعداء والده، زعيم المافيا ذو النفوذ الواسع، "فيتو كورليوني"، والذي يجسد دور الممثل الراحل، مارلون براندو.ونال جيمس كان عن دوره في "الأب الروحي"، للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، ترشيحا للفوز بجائزة أوسكار.وأعاد كان تجسيد دور "سوني كورلوني" في مشهد ختامي للجزء الثاني من "الأب الروحي"، من إنتاج 1975، وذلك ضمن تذكلر شقيقه الأصغر "مايكل كورليوني" لعلاقته معه، والذي يلعب دوره الممثل الأمريكي، آل باتشينو.وبخلاف دوره الأيقوني في "الأب الروحي"، فقد حقق جيمس كان نجاحا في أفلام سينمائية أخرى، منها "Misery" (بؤس)، و"Thief" (لص)، و"Rollerball" (رولربول)، وكذلك فيلم الحركة "Eraser" (الماحي) مع أرنولد شوارزنيغر، والفيلم الكوميدي الرومانسي "Honeymoon in Vegas" (شهر عسل في فيغاس) مع الممثل نيكولاس كيج.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064834825_86:0:1683:1198_1920x0_80_0_0_69aef92dfa19f78305aabf920ba2cc36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

وفاة أحد الأبطال الرئيسيين لكلاسيكية "الأب الروحي" السينمائية الشهيرة

19:02 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / CHRIS DELMASملصق الفيلم الأمريكي "الأب الروحي" إنتاج عام 1972
ملصق الفيلم الأمريكي الأب الروحي إنتاج عام 1972 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
ملصق الفيلم الأمريكي "الأب الروحي" إنتاج عام 1972
© AFP 2022 / CHRIS DELMAS
تابعنا عبرTelegram
توفي الممثل الأمريكي، جيمس كان، الذي يعد من أبرز الأبطال الرئيسيين للجزء الأول من الفيلم ‏الكلاسيكي الشهير "الأب الروحي"، عن عمر يناهز 82 عاما.‏
وأعلنت أسرة جيمس كان أنه توفي أمس الأربعاء، الموافق 6 يوليو/ تموز الجاري.
وحقق كان شهرته الواسعة من تجسيده في الفيلم الذي من إنتاج عام 1972 دور "سوني كورليوني"، الشقيق الأكبر لعائلة "كورليوني"، ذو الطباع الحادة، الذي يتعرض للاغتيال على يد أعداء والده، زعيم المافيا ذو النفوذ الواسع، "فيتو كورليوني"، والذي يجسد دور الممثل الراحل، مارلون براندو.
ونال جيمس كان عن دوره في "الأب الروحي"، للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، ترشيحا للفوز بجائزة أوسكار.
وأعاد كان تجسيد دور "سوني كورلوني" في مشهد ختامي للجزء الثاني من "الأب الروحي"، من إنتاج 1975، وذلك ضمن تذكلر شقيقه الأصغر "مايكل كورليوني" لعلاقته معه، والذي يلعب دوره الممثل الأمريكي، آل باتشينو.
وبخلاف دوره الأيقوني في "الأب الروحي"، فقد حقق جيمس كان نجاحا في أفلام سينمائية أخرى، منها "Misery" (بؤس)، و"Thief" (لص)، و"Rollerball" (رولربول)، وكذلك فيلم الحركة "Eraser" (الماحي) مع أرنولد شوارزنيغر، والفيلم الكوميدي الرومانسي "Honeymoon in Vegas" (شهر عسل في فيغاس) مع الممثل نيكولاس كيج.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала