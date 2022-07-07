وفاة أحد الأبطال الرئيسيين لكلاسيكية "الأب الروحي" السينمائية الشهيرة
© AFP 2022 / CHRIS DELMASملصق الفيلم الأمريكي "الأب الروحي" إنتاج عام 1972
ملصق الفيلم الأمريكي "الأب الروحي" إنتاج عام 1972
© AFP 2022 / CHRIS DELMAS
توفي الممثل الأمريكي، جيمس كان، الذي يعد من أبرز الأبطال الرئيسيين للجزء الأول من الفيلم الكلاسيكي الشهير "الأب الروحي"، عن عمر يناهز 82 عاما.
وأعلنت أسرة جيمس كان أنه توفي أمس الأربعاء، الموافق 6 يوليو/ تموز الجاري.
It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022
The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.
End of tweet
وحقق كان شهرته الواسعة من تجسيده في الفيلم الذي من إنتاج عام 1972 دور "سوني كورليوني"، الشقيق الأكبر لعائلة "كورليوني"، ذو الطباع الحادة، الذي يتعرض للاغتيال على يد أعداء والده، زعيم المافيا ذو النفوذ الواسع، "فيتو كورليوني"، والذي يجسد دور الممثل الراحل، مارلون براندو.
James Caan has passed away at age 82 pic.twitter.com/4nvtrnzqEV— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 7, 2022
ونال جيمس كان عن دوره في "الأب الروحي"، للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، ترشيحا للفوز بجائزة أوسكار.
Al Pacino and James Caan on the set of The Godfather, 1972. pic.twitter.com/1FXJwHwfkb— cinesthetic (@TheCinesthetic) July 7, 2022
وأعاد كان تجسيد دور "سوني كورلوني" في مشهد ختامي للجزء الثاني من "الأب الروحي"، من إنتاج 1975، وذلك ضمن تذكلر شقيقه الأصغر "مايكل كورليوني" لعلاقته معه، والذي يلعب دوره الممثل الأمريكي، آل باتشينو.
وبخلاف دوره الأيقوني في "الأب الروحي"، فقد حقق جيمس كان نجاحا في أفلام سينمائية أخرى، منها "Misery" (بؤس)، و"Thief" (لص)، و"Rollerball" (رولربول)، وكذلك فيلم الحركة "Eraser" (الماحي) مع أرنولد شوارزنيغر، والفيلم الكوميدي الرومانسي "Honeymoon in Vegas" (شهر عسل في فيغاس) مع الممثل نيكولاس كيج.