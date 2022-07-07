https://arabic.sputniknews.com/20220707/يائير-لابيد-على-أعدائنا-إدراك-أننا-الأقوى-1064828320.html

يائير لابيد: على أعدائنا إدراك أننا الأقوى

يائير لابيد: على أعدائنا إدراك أننا الأقوى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، إن بلاده لن تتردد في استخدام القوة من أجل الحفاظ على سلامة مواطنيه. 07.07.2022, سبوتنيك عربي

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2022-07-07T15:40+0000

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ونقلت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الخميس، عن لابيد قوله إن "إسرائيل أقوى من جميع أعدائها، ولن تتردد يوما في استخدام القوة بدعوى الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين".وجاءت تصريحات يائير لابيد أثناء تخريج دفعة جديدة من ضباط وضابطات الجيش الإسرائيلي، والذي شدد خلالها على وجوب إدراك أعداء بلاده أن إسرائيل هي الأقوى، وأكثر صلابة.وناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي "مجتمع بلاده باستعادة الثقة في الديمقراطية الإسرائيلية، وكذلك بالثقة في الجيش والشرطة والمحكمة، وخاصة في استعادة الثقة في بعضنا البعض".وكان يائير لابيد قد صرح، الثلاثاء الماضي، بأن "حزب الله" اللبناني لديه أكثر من مائة ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل.وجاءت تصريحات لابيد خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته للعاصمة باريس، قائلا: "إن حزب الله يحاول أن يشغل ضدنا صواريخ وطائرات دون طيار إيرانية".وحذر لابيد من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداءات من قبل "حزب الله"، مدعيا أن "الحزب هو منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان، وتنتهك سيادته، وتدفعه نحو تصعيد خطير مع إسرائيل وتمس بالمصالح الوطنية اللبنانية، وأعلم أن لبنان هو دولة عزيزة على قلبك".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إيران تنتهك الاتفاق الذي أبرمته وهي تستمر في تطوير برنامجها النووي. إيران تخفي معلومات وتخصب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى المسموح به، وتزيل كاميرات المراقبة عن منشآتها النووية وعلى كل ذلك لا بد للعالم من أن يرد".وشدد لابيد على أن "الوضع الحالي يستحيل استمراره على ما هو عليه، حيث سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط من شأنه أن يشكل تهديدا على سلامة العالم أجمع"، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذا الوضع الإيراني.

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أخبار العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم