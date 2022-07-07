https://arabic.sputniknews.com/20220707/-القوات-العراقية-تلقي-القبض-على-شبكتين-لتهريب-الآثار-1064819574.html
القوات العراقية تلقي القبض على شبكتين لتهريب الآثار
القوات العراقية تلقي القبض على شبكتين لتهريب الآثار
أعلنت قوات الأمن العراقية إلقاء القبض على شبكتين لتهريب الآثار وبحوزتهم قطع أثرية قيمة في محافظة بابل. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T13:10+0000
2022-07-07T13:10+0000
2022-07-07T13:10+0000
العالم العربي
تفكيك خلية
الآثار
تهريب أموال
العراق
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وصرحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الخميس، أن: "مفارزها تمكنت، من إلقاء القبض على شبكتين لتهريب الآثار في محافظة بابل".وأضافت أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد قيام مفارز الوكالة بتعقب شبكات التهريب والمتاجرة بالآثار، حيث تم نصب كمين محكم واستدراج إحدى الشبكات في محافظة بابل وإلقاء القبض على جميع أفرادها المكونة من 7 متهمين وبحوزتهم 8 قطع أثرية قيمة".وأشارت الوكالة إلى أن "أبطال الوكالة نفذواعملية نوعية أخرى، أسفرت عن القبض على متهمين من أعضاء شبكة ثانية لتهريب الآثار وبحوزتهما 25 قطعة أثرية بعد استخدام الطرق الفنية وتعقبهم لحين القبض عليهما بالجرم المشهود".هذا وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تفكيك شبكة لتهريب الآثار في ثلاث محافظات.وأضاف البيان أن رجال الوكالة تمكنوا من إلقاء القبض على أحد المتهمين بتهريب الآثار في محافظة بابل، وذلك بعد استدراجه بطريقة عالية الدقة من محافظة كربلاء، وبحوزته قطعة أثرية ثمينة.وأشار البيان إلى أن الوكالة نجحت في إلقاء القبض على عصابة لتهريب الآثار مؤلفة من ثلاثة متهمين، في منطقة باب المعظم وسط بغداد.وأوضح البيان أنه تم استدراجهم بكمين محكم، وبحوزتهم كتاب أثري يعود لعصور عربية قديمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/وكالة-الاستخبارات-العراقية-تعلن-تفكيك-شبكة-لتهريب-الآثار-في-3-محافظات-1064269363.html
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العالم العربي, تفكيك خلية, الآثار, تهريب أموال, العراق
القوات العراقية تلقي القبض على شبكتين لتهريب الآثار
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أعلنت قوات الأمن العراقية إلقاء القبض على شبكتين لتهريب الآثار وبحوزتهم قطع أثرية قيمة في محافظة بابل.
وصرحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الخميس، أن: "مفارزها تمكنت، من إلقاء القبض على شبكتين لتهريب الآثار في محافظة بابل".
وأضافت أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد قيام مفارز الوكالة بتعقب شبكات التهريب والمتاجرة بالآثار، حيث تم نصب كمين محكم واستدراج إحدى الشبكات في محافظة بابل وإلقاء القبض على جميع أفرادها المكونة من 7 متهمين وبحوزتهم 8 قطع أثرية قيمة".
وأشارت الوكالة إلى أن "أبطال الوكالة نفذواعملية نوعية أخرى، أسفرت عن القبض على متهمين من أعضاء شبكة ثانية لتهريب الآثار وبحوزتهما 25 قطعة أثرية بعد استخدام الطرق الفنية وتعقبهم لحين القبض عليهما بالجرم المشهود".
هذا وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تفكيك شبكة لتهريب الآثار في ثلاث محافظات.
وقالت الوكالة إنها مستمرة في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما جرائم تهريب الآثار العراقية والاتجار بالبشر، عبر ضربات نوعية لهذه العصابات.
وأضاف البيان أن رجال الوكالة تمكنوا من إلقاء القبض على أحد المتهمين بتهريب الآثار في محافظة بابل، وذلك بعد استدراجه بطريقة عالية الدقة من محافظة كربلاء، وبحوزته قطعة أثرية ثمينة.
وأشار البيان إلى أن الوكالة نجحت في إلقاء القبض على عصابة لتهريب الآثار مؤلفة من ثلاثة متهمين، في منطقة باب المعظم وسط بغداد.
وأوضح البيان أنه تم استدراجهم بكمين محكم، وبحوزتهم كتاب أثري يعود لعصور عربية قديمة.