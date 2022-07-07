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مصرع 9 مدنيين وإصابة 12 آخرين في حادث سير شمالي نيجيريا
مصرع 9 مدنيين وإصابة 12 آخرين في حادث سير شمالي نيجيريا
لقي 9 مدنيين مصرعهم، اليوم الخميس، وأُصيب 12 آخرون، جراء حادث تصادم أربع مركبات على طريق "كادونا-زاريا"، شمالي نيجيريا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:13+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "بي إم نيوز" المحلي، اليوم، إن "تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب 12 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين أربع سيارات على طريق كادونا - زاريا السريع، صباح اليوم".وصرح قائد قطاع ولاية كادونا، حافظ محمد، أن "الحادث وقع على جسر ريغاتشيكون، بالقرب من الجامعة الوطنية المفتوحة وذلك نتيجة للسرعة الزائدة"، على حد قول الموقع.وتابع حافظ محمد أن "الإصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات وإصابات في الرأس"، مشيرا إلى أن "المصابين والجثث نقلوا إلى مستشفى سانت جيرارد ومستشفى باراو ديكو التعليمي في كادونا". كما نصح "سائقي السيارات بالالتزام دائمًا بقواعد السلامة لإنقاذ الأرواح والممتلكات".وفي الثالث من يوليو/ تموز الجاري، لقي 11 شخصا مصرعهم إثر حادث سير طريق "لاغوس-إبادان" السريع جنوب غربي نيجيريا.وذكرت المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية لسلامة الطرق، فلورانس أوكبي، أن "سبعة ركاب نجوا من الحادث من إجمالي 18 شخصاً". وأشارت إلى "احتراق الجثامين لدرجة يتعذر معها التعرف عليهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220707/مصر-مصرع-9-أشخاص-وإصابة-44-آخرين-في-حادث-سير-1064799327.html
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مصرع 9 مدنيين وإصابة 12 آخرين في حادث سير شمالي نيجيريا

12:13 GMT 07.07.2022
© flickr.com / jbdodaneعلم نيجيريا
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© flickr.com / jbdodane
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لقي 9 مدنيين مصرعهم، اليوم الخميس، وأُصيب 12 آخرون، جراء حادث تصادم أربع مركبات على طريق "كادونا-زاريا"، شمالي نيجيريا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "بي إم نيوز" المحلي، اليوم، إن "تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب 12 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين أربع سيارات على طريق كادونا - زاريا السريع، صباح اليوم".
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
مصر… مصرع 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين في حادث سير
08:09 GMT
وصرح قائد قطاع ولاية كادونا، حافظ محمد، أن "الحادث وقع على جسر ريغاتشيكون، بالقرب من الجامعة الوطنية المفتوحة وذلك نتيجة للسرعة الزائدة"، على حد قول الموقع.
وتابع حافظ محمد أن "الإصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات وإصابات في الرأس"، مشيرا إلى أن "المصابين والجثث نقلوا إلى مستشفى سانت جيرارد ومستشفى باراو ديكو التعليمي في كادونا". كما نصح "سائقي السيارات بالالتزام دائمًا بقواعد السلامة لإنقاذ الأرواح والممتلكات".
وفي الثالث من يوليو/ تموز الجاري، لقي 11 شخصا مصرعهم إثر حادث سير طريق "لاغوس-إبادان" السريع جنوب غربي نيجيريا.
وذكرت المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية لسلامة الطرق، فلورانس أوكبي، أن "سبعة ركاب نجوا من الحادث من إجمالي 18 شخصاً". وأشارت إلى "احتراق الجثامين لدرجة يتعذر معها التعرف عليهم".
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