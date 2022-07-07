10 أطعمة غنية بالألياف لنظام غذائي صحي
يحتاج كل إنسان إلى نظام غذائي متكامل حتى يكون الجسم قادرا على أداء وظائفه الحيوية بكفاءة وتعد الألياف مكون أساسي لأي نظام تغذية متكامل.
ورغم أهميتها الكبيرة، إلا أن الكثير من الناس لا يحصلون على النسبة المطلوبة من الألياف في نظامهم الغذائي، حسبما ذكر تقرير لموقع "ويب ميد" الأمريكي.
Many Americans don’t eat enough fiber -- on average, we get less than half of what we need. Here are some of the best fiber food sources: https://t.co/vMLd501cpT pic.twitter.com/h4rdJgfQWv— WebMD (@WebMD) July 7, 2022
وقال الموقع إن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن الحصول على الألياف منها، لكنه أورد 10 أنواع قال إنها تحتوي على نسب عالية وتعد مثالية لنظامك الغذائي:
الحبوب الكاملة التي تحتوي على الكربوهيدرات والألياف.
المكسرات.
الفواكه المجففة.
رقائق الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.
البذور النباتية.
بذور الكتان.
الخضروات.
الفاصوليا الغنية بالألياف.
البازلاء والبقوليات الأخرى الغنية بالألياف.
وهناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف أبرزها التحكم في نسبة الكوليسترول بالدم وتحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك، وهو ما يجعلها ضرورية لصحتك.
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