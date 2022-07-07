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10 أطعمة غنية بالألياف لنظام غذائي صحي
10 أطعمة غنية بالألياف لنظام غذائي صحي
يحتاج كل إنسان إلى نظام غذائي متكامل حتى يكون الجسم قادرا على أداء وظائفه الحيوية بكفاءة وتعد الألياف مكون أساسي لأي نظام تغذية متكامل. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:24+0000
2022-07-07T12:24+0000
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ورغم أهميتها الكبيرة، إلا أن الكثير من الناس لا يحصلون على النسبة المطلوبة من الألياف في نظامهم الغذائي، حسبما ذكر تقرير لموقع "ويب ميد" الأمريكي.وقال الموقع إن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن الحصول على الألياف منها، لكنه أورد 10 أنواع قال إنها تحتوي على نسب عالية وتعد مثالية لنظامك الغذائي:وهناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف أبرزها التحكم في نسبة الكوليسترول بالدم وتحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك، وهو ما يجعلها ضرورية لصحتك.
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10 أطعمة غنية بالألياف لنظام غذائي صحي

12:24 GMT 07.07.2022
© Depositphotos / Draghicichفواكه
فواكه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Depositphotos / Draghicich
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يحتاج كل إنسان إلى نظام غذائي متكامل حتى يكون الجسم قادرا على أداء وظائفه الحيوية بكفاءة وتعد الألياف مكون أساسي لأي نظام تغذية متكامل.
ورغم أهميتها الكبيرة، إلا أن الكثير من الناس لا يحصلون على النسبة المطلوبة من الألياف في نظامهم الغذائي، حسبما ذكر تقرير لموقع "ويب ميد" الأمريكي.
وقال الموقع إن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن الحصول على الألياف منها، لكنه أورد 10 أنواع قال إنها تحتوي على نسب عالية وتعد مثالية لنظامك الغذائي:
الحبوب الكاملة التي تحتوي على الكربوهيدرات والألياف.
الفواكه الطازجة.
المكسرات.
الفواكه المجففة.
رقائق الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.
البذور النباتية.
بذور الكتان.
الخضروات.
الفاصوليا الغنية بالألياف.
البازلاء والبقوليات الأخرى الغنية بالألياف.
وهناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف أبرزها التحكم في نسبة الكوليسترول بالدم وتحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك، وهو ما يجعلها ضرورية لصحتك.
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أفضل 10 أطعمة لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
أفضل 10 أطعمة لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض
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