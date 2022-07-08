عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220708/أطباء-بلا-حدود-تعلن-تفاصيل-أنشطتها-في-مستشفى-الجراحة-التقويمية-بالأردن-فيديو-وصور-1064874151.html
"أطباء بلا حدود" تعلن تفاصيل أنشطتها في مستشفى الجراحة التقويمية بالأردن... فيديو وصور
"أطباء بلا حدود" تعلن تفاصيل أنشطتها في مستشفى الجراحة التقويمية بالأردن... فيديو وصور
نشرت منظمة "أطباء بلا حدود"، مقاطع فيديو لأنشطتها في مستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تتضمن قصص نجاح لجراحات العظام والوجه والفكين... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T14:51+0000
2022-07-08T14:51+0000
أخبار الأردن
أخبار العراق اليوم
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064873002_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e3b8e11bf1109c545200ebe6fab82228.jpg
وذكرت المنظمة في بيان لها، وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، أن المستشفى الذي انطلقت خدماته عام 2006، يقدم بالأساس للاستجابة لجرحى الحرب في العراق، عملية تأهيل شاملة لجرحى الحرب تمثل الجراحة فيها عنصرا واحدا.وأضافت "أطباء بلا حدود"، أن تلك العملية تشتمل على العلاج الفيزيائي لتطوير القدرة الوظيفية، وإكساب القوة للأعضاء المصابة.وتابعت أنه "يتم أيضا تقديم الرعاية النفسية الاجتماعية عبر جلسات الإرشاد النفسي، وتوفير أنشطة جماعية وتفاعلية لمساعدتهم على تخطي تجاربهم المروعة والصدمات التي سببتها الحروب".وتقدم المنظمة عبر المستشفى الذي يحوي 148 سريرا حاليا، خدمات العلاج لجرحى الحرب من المنطقة العربية من المصابين بجروح معقدة، ولم تتوفر لهم الاستجابة الطبية في بلدان مثل سوريا والعراق وفلسطين.وأوضحت المنظمة أنه "ليس هذا فحسب، فيوفر المستشفى الأطراف الصناعية عبر برنامج الطباعة ثلاثية الأبعاد والذي أدخلته المنظمة عام 2017".وأشارت إلى أن المستشفى أصبح أيضا مركزا للابتكار الطبي عبر حزمة متكاملة من الخدمات والحلول للتحديات التي تواجه المرضى، مثل تطبيق "أنتيبيوجو" وبرنامج الإشراف على العلاج بالمضادات الحيوية.ويستمر برنامج الجراحة التقويمية التابع لـ"أطباء بلا حدود" في الاستجابة للمصابين القادمين من مناطق النزاعات في المنطقة، والتي تعاني من غياب مرافق الرعاية الصحية المناسبة نتيجة للحروب.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/أطباء-بلا-حدود-توقف-بعض-أنشطتها-في-اليمن-بعد-اختفاء-اثنين-من-موظفيها-1059861598.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064873002_210:0:1222:759_1920x0_80_0_0_3c25669fd2744e4bc592e4c7ae9c0ac7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم

"أطباء بلا حدود" تعلن تفاصيل أنشطتها في مستشفى الجراحة التقويمية بالأردن... فيديو وصور

14:51 GMT 08.07.2022
© Sputnikمستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان
مستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
نشرت منظمة "أطباء بلا حدود"، مقاطع فيديو لأنشطتها في مستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تتضمن قصص نجاح لجراحات العظام والوجه والفكين إضافة إلى الجراحات التجميلية ومعالجة الحروق.
وذكرت المنظمة في بيان لها، وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، أن المستشفى الذي انطلقت خدماته عام 2006، يقدم بالأساس للاستجابة لجرحى الحرب في العراق، عملية تأهيل شاملة لجرحى الحرب تمثل الجراحة فيها عنصرا واحدا.
وأضافت "أطباء بلا حدود"، أن تلك العملية تشتمل على العلاج الفيزيائي لتطوير القدرة الوظيفية، وإكساب القوة للأعضاء المصابة.
وتابعت أنه "يتم أيضا تقديم الرعاية النفسية الاجتماعية عبر جلسات الإرشاد النفسي، وتوفير أنشطة جماعية وتفاعلية لمساعدتهم على تخطي تجاربهم المروعة والصدمات التي سببتها الحروب".
© Sputnikمستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان
مستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik
مستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان
© Sputnikمستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان
مستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik
مستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان
© Sputnikمستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان
مستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik
مستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان
1/3
© Sputnik
مستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان
2/3
© Sputnik
مستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان
3/3
© Sputnik
مستشفى الجراحة التقويمية في العاصمة الأردنية عمّان
وتقدم المنظمة عبر المستشفى الذي يحوي 148 سريرا حاليا، خدمات العلاج لجرحى الحرب من المنطقة العربية من المصابين بجروح معقدة، ولم تتوفر لهم الاستجابة الطبية في بلدان مثل سوريا والعراق وفلسطين.
وأوضحت المنظمة أنه "ليس هذا فحسب، فيوفر المستشفى الأطراف الصناعية عبر برنامج الطباعة ثلاثية الأبعاد والذي أدخلته المنظمة عام 2017".
وأشارت إلى أن المستشفى أصبح أيضا مركزا للابتكار الطبي عبر حزمة متكاملة من الخدمات والحلول للتحديات التي تواجه المرضى، مثل تطبيق "أنتيبيوجو" وبرنامج الإشراف على العلاج بالمضادات الحيوية.
مركز الحجر الصحي في مدينة صنعاء اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
"أطباء بلا حدود" توقف بعض أنشطتها في اليمن بعد اختفاء اثنين من موظفيها
13 مارس, 19:38 GMT
ويستمر برنامج الجراحة التقويمية التابع لـ"أطباء بلا حدود" في الاستجابة للمصابين القادمين من مناطق النزاعات في المنطقة، والتي تعاني من غياب مرافق الرعاية الصحية المناسبة نتيجة للحروب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала