https://arabic.sputniknews.com/20220708/أطعمة-تمنحك-الألياف-الضرورية-لنظام-غذائي-صحي-1064867435.html
أطعمة تمنحك الألياف الضرورية لنظام غذائي صحي
أطعمة تمنحك الألياف الضرورية لنظام غذائي صحي
هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف أبرزها التحكم بنسبة الكوليسترول في الدم وتحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك، وهو ما يجعلها... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T13:12+0000
2022-07-08T13:12+0000
2022-07-08T13:12+0000
انفوجرافيك
الصحة
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, الصحة, инфографика
أطعمة تمنحك الألياف الضرورية لنظام غذائي صحي
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هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف أبرزها التحكم بنسبة الكوليسترول في الدم وتحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك، وهو ما يجعلها ضرورية لصحتك.