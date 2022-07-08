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أمير قطر يبعث برسالة خطية إلى ملكي إسبانيا وهولندا
أمير قطر يبعث برسالة خطية إلى ملكي إسبانيا وهولندا
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية إلى جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T12:36+0000
2022-07-08T12:36+0000
قطر
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وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الجمعة، بأن عبد الله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا، قد قام بتسليم الرسالة خلال اجتماعه مع برناردو دي ليثاور، مدير المراسم في القصر الملكي الإسباني.وفي السياق نفسه، بعث تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية مشابهة إلى الملك فيليم ألكسندر، ملك المملكة الهولندية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.وقام بتسليم الرسالة ناصر بن إبراهيم اللنقاوي، سفير دولة قطر لدى هولندا، أثناء اجتماعه مع إيريك فرفال السكرتير العام لملك هولندا.
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قطر, أخبار العالم العربي, منتخب هولندا

أمير قطر يبعث برسالة خطية إلى ملكي إسبانيا وهولندا

12:36 GMT 08.07.2022
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية إلى جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الجمعة، بأن عبد الله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا، قد قام بتسليم الرسالة خلال اجتماعه مع برناردو دي ليثاور، مدير المراسم في القصر الملكي الإسباني.
وفي السياق نفسه، بعث تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية مشابهة إلى الملك فيليم ألكسندر، ملك المملكة الهولندية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
وقام بتسليم الرسالة ناصر بن إبراهيم اللنقاوي، سفير دولة قطر لدى هولندا، أثناء اجتماعه مع إيريك فرفال السكرتير العام لملك هولندا.
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