https://arabic.sputniknews.com/20220708/أمير-قطر-يبعث-برسالة-خطية-إلى-ملكي-إسبانيا-وهولندا-1064862002.html
أمير قطر يبعث برسالة خطية إلى ملكي إسبانيا وهولندا
أمير قطر يبعث برسالة خطية إلى ملكي إسبانيا وهولندا
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية إلى جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T12:36+0000
2022-07-08T12:36+0000
2022-07-08T12:36+0000
قطر
أخبار العالم العربي
منتخب هولندا
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وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الجمعة، بأن عبد الله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا، قد قام بتسليم الرسالة خلال اجتماعه مع برناردو دي ليثاور، مدير المراسم في القصر الملكي الإسباني.وفي السياق نفسه، بعث تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية مشابهة إلى الملك فيليم ألكسندر، ملك المملكة الهولندية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.وقام بتسليم الرسالة ناصر بن إبراهيم اللنقاوي، سفير دولة قطر لدى هولندا، أثناء اجتماعه مع إيريك فرفال السكرتير العام لملك هولندا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار العالم العربي, منتخب هولندا
أمير قطر يبعث برسالة خطية إلى ملكي إسبانيا وهولندا
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بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية إلى جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الجمعة، بأن عبد الله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا، قد قام بتسليم الرسالة خلال اجتماعه مع برناردو دي ليثاور، مدير المراسم في القصر الملكي الإسباني
.
وفي السياق نفسه، بعث تميم بن حمد
آل ثاني رسالة خطية مشابهة إلى الملك فيليم ألكسندر، ملك المملكة الهولندية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
وقام بتسليم الرسالة ناصر بن إبراهيم اللنقاوي، سفير دولة قطر لدى هولندا، أثناء اجتماعه مع إيريك فرفال السكرتير العام لملك هولندا.