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https://arabic.sputniknews.com/20220708/أمير-قطر-يجري-مكالمة-هاتفية-مع-الرئيس-الجزائري-1064862327.html
أمير قطر يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري
أمير قطر يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري
أجرى أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T12:44+0000
2022-07-08T12:44+0000
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قطر
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وهنأ أمير قطر الرئيس الجزائري بمناسبة نجاح الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022.وجدد أمير قطر التهاني الحارة بمناسبة احتفال الجزائر وشعبها بالذكرى 60 للاستقلال، وفقا لموقع "النهار".كما قدم أمير دولة قطر باسمه وباسم الشعب القطري، تهانيه الخالصة للرئيس والشعب الجزائري بحلول عيد الأضحى المبارك.من جانبه، شكر الرئيس الجزائري أمير دولة قطر على مشاعره الصادقة والنبيلة، معربا عن امتنانه للتهنئة، ومتمنيا له وللشعب القطري عيد أضحى مبارك بمزيد من التألق والرفاه.يذكر أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني زار الجزائر، الشهر الماضي، لحضور افتتاح ألعاب البحر المتوسط 2022، التي تقام في مدينة وهران.وتوجّه أمير قطر إلى الجزائر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي للأمير.وقد وصل أمير قطر إلى الجزائر قادما من مصر، التي قام بزيارة رسمية لها، هي الأولى منذ عام 2015.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/أمير-قطر-يصل-إلى-الجزائر-لحضور-افتتاح-ألعاب-البحر-المتوسط-2022-1064209982.html
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العالم العربي, الجزائر, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري

12:44 GMT 08.07.2022
© Sputnikأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik
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أجرى أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وهنأ أمير قطر الرئيس الجزائري بمناسبة نجاح الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022.
وجدد أمير قطر التهاني الحارة بمناسبة احتفال الجزائر وشعبها بالذكرى 60 للاستقلال، وفقا لموقع "النهار".
كما قدم أمير دولة قطر باسمه وباسم الشعب القطري، تهانيه الخالصة للرئيس والشعب الجزائري بحلول عيد الأضحى المبارك.
من جانبه، شكر الرئيس الجزائري أمير دولة قطر على مشاعره الصادقة والنبيلة، معربا عن امتنانه للتهنئة، ومتمنيا له وللشعب القطري عيد أضحى مبارك بمزيد من التألق والرفاه.
يذكر أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني زار الجزائر، الشهر الماضي، لحضور افتتاح ألعاب البحر المتوسط 2022، التي تقام في مدينة وهران.
وتوجّه أمير قطر إلى الجزائر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي للأمير.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
أمير قطر يصل إلى الجزائر لحضور افتتاح ألعاب البحر المتوسط 2022
25 يونيو, 20:49 GMT
وقد وصل أمير قطر إلى الجزائر قادما من مصر، التي قام بزيارة رسمية لها، هي الأولى منذ عام 2015.
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