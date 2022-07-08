https://arabic.sputniknews.com/20220708/أوكرانيا-تحرج-ألمانيا-وتناشد-كندا-بعدم-إرسال-التوربينات-الخاصة-بـ-نورد-ستريم-1064844829.html

وكالة: أوكرانيا تحرج ألمانيا وتناشد كندا بعدم إرسال التوربينات الخاصة بـ "نورد ستريم"

وكالة: أوكرانيا تحرج ألمانيا وتناشد كندا بعدم إرسال التوربينات الخاصة بـ "نورد ستريم"

طالبت وزارة الطاقة الأوكرانية السلطات الكندية بعدم نقل توربينات خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" إلى برلين، مما سيشدد الخناق على ألمانيا فيما يتعلق بمشكلة إمدادات... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T07:16+0000

2022-07-08T07:16+0000

2022-07-08T07:21+0000

روسيا

اقتصاد

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وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الطاقة في أوكرانيا: "العقوبات تحظر نقل أي معدات متعلقة بالغاز. إذا تمت الموافقة على هذا القرار بشأن نقل التوربين، فسوف نناشد بلا شك زملاءنا الأوروبيين إعادة النظر في نهجهم. لأنه إذا لم تتبع الدول قراراتها بشأن العقوبات، كيف يمكننا التحدث عن التضامن؟".خفضت شركة غازبروم الإمدادات عبر "نورد ستريم" منذ منتصف يونيو/حزيران، موضحة ذلك بالوضع العالق مع شركة سيمنز الألمانية، والتي بسبب العقوبات الكندية ضد الشركة الروسية، لا يمكنها صيانة التوربين في محطة "بورتوفايا".كما أعلنت شركة غازبروم أنها ستكون قادرة على توفير الغاز عبر نورد ستريم بكمية تصل إلى 100 مليون متر مكعب في اليوم، حيث يتم حاليا استخدام ثلاث وحدات ضخ غاز فقط حاليا.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/وزارة-الاقتصاد-الألمانية-لا-يوجد-تقدم-حتى-الآن-في-المفاوضات-مع-كندا-بشأن-توربينات-سيمنز-1064043115.html

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روسيا, اقتصاد