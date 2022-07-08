https://arabic.sputniknews.com/20220708/إسرائيل-تتقدم-بالتعازي-لليابان-فى-مقتل-رئيس-وزرائها-السابق-1064859802.html

إسرائيل تتقدم بالتعازي لليابان فى مقتل رئيس وزرائها السابق

إسرائيل تتقدم بالتعازي لليابان فى مقتل رئيس وزرائها السابق

تقدمت إسرائيل بالتعازي للشعب الياباني وحكومته في مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي أعلن عن مقتله متأثرا بجراح أصيب بها إثر إطلاق نار من قبل... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T12:02+0000

2022-07-08T12:02+0000

2022-07-08T12:02+0000

إسرائيل

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القدس - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على حسابه في تطبيق "تويتر": "باسم حكومة إسرائيل وشعب إسرائيل، أتقدم بأحر التعازي للشعب الياباني وحكومته في الوفاة المأساوية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي".وأضاف أن "آبي كان أحد القادة المهمين لليابان في العصر الحديث، وصديقًا لإسرائيل الذي قاد العلاقات مع دولة إسرائيل إلى الازدهار".وأضاف غانتس بالقول إن "أفكاري وصلواتي مع عائلته وأحبائه، وكديمقراطيات وشركاء مقربين، لن يهزنا أولئك الذين يحاولون إسكاتنا .. شعب إسرائيل معك".وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح خلال خطاب له في تجمع في مدينة نارا اليابانية.ووفقًا لقناة "أن أتش كيه" اليابانية، توفي السياسي في مستشفى جامعة نارا الطبية، عن عمر يناهز الـ67 عاما.وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن آبي تعرض إلى هجوم خلال خطابه في تجمع في مدينة نارا اليابانية، ونقل في الحال إلى المستشفى فاقدا للوعي وفي حالة حرجة بعد أن تلقى رصاصتين من الخلف، وسقط بعد الطلقة الثانية.واعتقلت السلطات اليابانية، المهاجم، ويدعى تيتسويا ياماغامي (41 عاما)، على الفور؛ حيث لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.وكانت قناة " أن أتش كي" اليابانية، ذكرت نقلا عن مصادر خاصة في الشرطة، أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أدلى بشهادته الأولى، أوضح فيها دوافعه، قائلا إنه "كان غير راض عن عمله ونشاطه وأراد قتله بالفعل".وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي، خدم في قوات الدفاع البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.

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