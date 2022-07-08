https://arabic.sputniknews.com/20220708/إعلام-أمريكيون-كثيرون-يقفون-إلى-جانب-بوتين-1064848583.html
إعلام: أمريكيون كثيرون يقفون إلى جانب بوتين
إعلام: أمريكيون كثيرون يقفون إلى جانب بوتين
أفادت مجلة أمريكية عن انقسام المجتمع الأمريكي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T08:49+0000
2022-07-08T08:49+0000
2022-07-08T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وحصل الانقسام بعدما عبّر بعض الأمريكيين عن تأييدهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعارضوا توريد المزيد من الأسلحة لنظام الحكم في أوكرانيا.ووفق "فورن بوليسي"، وجدت موسكو حلفاء لها في الولايات المتحدة، إذ أن أعضاء الحزب الجمهوري الكثيرين وقفوا إلى جانب روسيا.ويوجد "حلفاء" لموسكو في صفوف اليمين واليسار الأمريكي. وأشارت المجلة إلى أن مذيع قناة "فوكس نيوز"، تاكير كارلسون، يدلي بتصريحات "موالية للكرملين"، بينما أرجع نجم اليسار الأمريكي، نوام خومسكي، السبب الرئيسي للنزاع في أوكرانيا إلى توسع حلف الناتو.وأضافت أن الكثيرين ينتقدون سياسة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: أمريكيون كثيرون يقفون إلى جانب بوتين
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أفادت مجلة أمريكية عن انقسام المجتمع الأمريكي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وحصل الانقسام بعدما عبّر بعض الأمريكيين عن تأييدهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعارضوا توريد المزيد من الأسلحة لنظام الحكم في أوكرانيا.
ووفق
"فورن بوليسي"، وجدت موسكو حلفاء لها في الولايات المتحدة، إذ أن أعضاء الحزب الجمهوري الكثيرين وقفوا إلى جانب روسيا.
ويوجد "حلفاء" لموسكو في صفوف اليمين واليسار الأمريكي. وأشارت المجلة إلى أن مذيع قناة "فوكس نيوز"، تاكير كارلسون، يدلي بتصريحات "موالية للكرملين"، بينما أرجع نجم اليسار الأمريكي، نوام خومسكي، السبب الرئيسي للنزاع في أوكرانيا إلى توسع حلف الناتو.
وأضافت أن الكثيرين ينتقدون سياسة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.