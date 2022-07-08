عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/إعلام-أمريكيون-كثيرون-يقفون-إلى-جانب-بوتين-1064848583.html
إعلام: أمريكيون كثيرون يقفون إلى جانب بوتين
إعلام: أمريكيون كثيرون يقفون إلى جانب بوتين
أفادت مجلة أمريكية عن انقسام المجتمع الأمريكي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T08:49+0000
2022-07-08T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715996_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_f3103f07ad3b9ad6fff80ddfd56bb573.jpg
وحصل الانقسام بعدما عبّر بعض الأمريكيين عن تأييدهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعارضوا توريد المزيد من الأسلحة لنظام الحكم في أوكرانيا.ووفق "فورن بوليسي"، وجدت موسكو حلفاء لها في الولايات المتحدة، إذ أن أعضاء الحزب الجمهوري الكثيرين وقفوا إلى جانب روسيا.ويوجد "حلفاء" لموسكو في صفوف اليمين واليسار الأمريكي. وأشارت المجلة إلى أن مذيع قناة "فوكس نيوز"، تاكير كارلسون، يدلي بتصريحات "موالية للكرملين"، بينما أرجع نجم اليسار الأمريكي، نوام خومسكي، السبب الرئيسي للنزاع في أوكرانيا إلى توسع حلف الناتو.وأضافت أن الكثيرين ينتقدون سياسة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715996_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_3633035cb8478c83a629836e6beda5dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

إعلام: أمريكيون كثيرون يقفون إلى جانب بوتين

08:49 GMT 08.07.2022
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت مجلة أمريكية عن انقسام المجتمع الأمريكي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وحصل الانقسام بعدما عبّر بعض الأمريكيين عن تأييدهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعارضوا توريد المزيد من الأسلحة لنظام الحكم في أوكرانيا.
ووفق "فورن بوليسي"، وجدت موسكو حلفاء لها في الولايات المتحدة، إذ أن أعضاء الحزب الجمهوري الكثيرين وقفوا إلى جانب روسيا.
ويوجد "حلفاء" لموسكو في صفوف اليمين واليسار الأمريكي. وأشارت المجلة إلى أن مذيع قناة "فوكس نيوز"، تاكير كارلسون، يدلي بتصريحات "موالية للكرملين"، بينما أرجع نجم اليسار الأمريكي، نوام خومسكي، السبب الرئيسي للنزاع في أوكرانيا إلى توسع حلف الناتو.
وأضافت أن الكثيرين ينتقدون سياسة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала