https://arabic.sputniknews.com/20220708/إعلام-إصابة-رئيس-الوزراء-السابق-شينزو-آبي-إثر-إطلاق-النار-عليه-خلال-إلقائه-خطابا-1064840425.html
إعلام: إصابة رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبي إثر إطلاق النار عليه خلال إلقائه خطابا
إعلام: إصابة رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبي إثر إطلاق النار عليه خلال إلقائه خطابا
08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T02:55+0000
2022-07-08T02:55+0000
2022-07-08T03:07+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بحر اليابان
إعلام: إصابة رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبي إثر إطلاق النار عليه خلال إلقائه خطابا
02:55 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 03:07 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر