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https://arabic.sputniknews.com/20220708/إعلام-استادات-كأس-العالم-في-قطر-ستكون-خالية-من-المشروبات-الكحولية-1064859489.html
إعلام: استادات كأس العالم في قطر ستكون خالية من المشروبات الكحولية
إعلام: استادات كأس العالم في قطر ستكون خالية من المشروبات الكحولية
كشف مصدر مطلع على خطط كأس العالم لكرة القدم 2022 أن الاستادات في قطر ستكون خالية من الكحوليات، مع السماح فقط ببيع البيرة خارج الملاعب قبل وبعد بعض المباريات. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T11:53+0000
2022-07-08T11:53+0000
قطر
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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ونقلت "رويترز" عن المصدر قوله إن "المناقشات الحالية تتعلق بالسماح للمشجعين بالحصول على البيرة عند الوصول وعند مغادرة الاستاد، لكن لن تقدم خلال المباراة أو داخل الاستاد"وأضاف المصدر أنه "على خلاف مناطق المشجعين ببطولات كأس العالم الماضية، لن تقدم البيرة طيلة اليوم وإنما في أوقات محددة".وفي السياق، ذكرت "رويترز"، أنها اطلعت على وثيقة مؤرخة في الثاني من يونيو/ حزيران تعطي نظرة أولية على كيفية تخطيط المنظمين للتعامل مع متطلبات نحو 1.2 مليون مشجع لكرة القدم اعتاد معظمهم تناول المشروبات الكحولية دون قيود في أيام المباريات.ووفقا للوثيقة، ستكون المشروبات الكحولية متاحة أمام من 15 ألفا إلى 20 ألف مشجع في جانب غير مستغل من نادي الدوحة للغولف على بعد كيلومترات من الاستادات ومنطقة المشجعين الرئيسية.وأوضحت الوثيقة أيضا أنه سيتم تحويل قطعة أرض رملية، محاطة بجدار يرتفع 3 أمتار وتقع بين مدخل فندق ومحطة تبريد، إلى ساحة تستضيف 10 آلاف شخص يمكن فيها الاستماع لموسيقى التانغو مع شرب الكحول، حسبما أفادت "رويترز".وفي الإطار ذاته، قال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة إنها ستعلن بالتنسيق مع "فيفا" عن خطط توفير الكحوليات في أيام البطولة في الوقت المناسب.وأوضح أن "المشروبات الكحولية متوفرة بالفعل في أماكن مخصصة في قطر، مثل الفنادق والحانات، وهذا لن يتغير في 2022، ومع التطلع لخدمة الجماهير الزائرة ستتوفر في أماكن إضافية خلال البطولة".ولا تزال هذه المسألة تثير علامات استفهام حول موقف الكحوليات، منذ نالت قطر حقوق استضافة بطولة كأس العالم، إذ تحظر تناولها في الأماكن العامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/المثلية-والكحول-أمير-قطر-يرجو-احترام-ثقافة-بلاده-أثناء-مونديال-2022-1062484743.html
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قطر, بطولة كأس العالم 2022, رياضة

إعلام: استادات كأس العالم في قطر ستكون خالية من المشروبات الكحولية

11:53 GMT 08.07.2022
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
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كشف مصدر مطلع على خطط كأس العالم لكرة القدم 2022 أن الاستادات في قطر ستكون خالية من الكحوليات، مع السماح فقط ببيع البيرة خارج الملاعب قبل وبعد بعض المباريات.
ونقلت "رويترز" عن المصدر قوله إن "المناقشات الحالية تتعلق بالسماح للمشجعين بالحصول على البيرة عند الوصول وعند مغادرة الاستاد، لكن لن تقدم خلال المباراة أو داخل الاستاد"
وأضاف المصدر أنه "على خلاف مناطق المشجعين ببطولات كأس العالم الماضية، لن تقدم البيرة طيلة اليوم وإنما في أوقات محددة".
وفي السياق، ذكرت "رويترز"، أنها اطلعت على وثيقة مؤرخة في الثاني من يونيو/ حزيران تعطي نظرة أولية على كيفية تخطيط المنظمين للتعامل مع متطلبات نحو 1.2 مليون مشجع لكرة القدم اعتاد معظمهم تناول المشروبات الكحولية دون قيود في أيام المباريات.
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ووفقا للوثيقة، ستكون المشروبات الكحولية متاحة أمام من 15 ألفا إلى 20 ألف مشجع في جانب غير مستغل من نادي الدوحة للغولف على بعد كيلومترات من الاستادات ومنطقة المشجعين الرئيسية.
وأوضحت الوثيقة أيضا أنه سيتم تحويل قطعة أرض رملية، محاطة بجدار يرتفع 3 أمتار وتقع بين مدخل فندق ومحطة تبريد، إلى ساحة تستضيف 10 آلاف شخص يمكن فيها الاستماع لموسيقى التانغو مع شرب الكحول، حسبما أفادت "رويترز".
وفي الإطار ذاته، قال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة إنها ستعلن بالتنسيق مع "فيفا" عن خطط توفير الكحوليات في أيام البطولة في الوقت المناسب.
وأوضح أن "المشروبات الكحولية متوفرة بالفعل في أماكن مخصصة في قطر، مثل الفنادق والحانات، وهذا لن يتغير في 2022، ومع التطلع لخدمة الجماهير الزائرة ستتوفر في أماكن إضافية خلال البطولة".
ولا تزال هذه المسألة تثير علامات استفهام حول موقف الكحوليات، منذ نالت قطر حقوق استضافة بطولة كأس العالم، إذ تحظر تناولها في الأماكن العامة.
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