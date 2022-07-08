https://arabic.sputniknews.com/20220708/إعلام-رئيس-الوزراء-الياباني-السابق-لا-يظهر-أي-بوادر-للحياة-فيديو-وصور-1064847538.html
إعلام: رئيس الوزراء الياباني السابق لا يظهر أي بوادر للحياة... فيديو وصور
إعلام: رئيس الوزراء الياباني السابق لا يظهر أي بوادر للحياة... فيديو وصور
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، الذي تعرض لمحاولة اغتيال في مدينة نارا خلال خطاب ألقاه في الشارع، لا يظهر... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T07:47+0000
2022-07-08T07:47+0000
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ونقلت وكالة "كيودو" عن مسؤولين في خدمة الإسعاف، قولهم إن "قلب شينزو آبي متوقف عن العمل وكذلك الجهاز التنفسي".وكان رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قد صرح للصحفيين بعد وصوله إلى طوكيو بطائرة هليكوبتر بعد جولته الانتخابية، بأن "آبي يكافح من أجل الحفاظ على حياته بعد إطلاق النار عليه".أضاف: "تعرض رئيس الوزراء السابق شينزو آبي لهجوم بالرصاص وقد أبلغت أنه في حالة خطيرة للغاية".وتابع: "أدعو الله أن يبقي رئيس الوزراء السابق آبي على قيد الحياة".وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت أن شينزو آبي، أصيب برصاصة في رقبته من الجهة اليمنى خلال الهجوم، وبعد ذلك ظهر نزيف حاد، بالإضافة إلى تعرضه إلى نزيف في المنطقة اليسرى من الصدر.فيما أظهرت صور على مواقع التواصل، آبي راقدا على الأرض في الشارع فاقدا وعيه ووجهه للأعلى ودماء على قميصه الأبيض. وكان الناس متجمعين حوله، وقام أحدهم بتدليك للقلب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: رئيس الوزراء الياباني السابق لا يظهر أي بوادر للحياة... فيديو وصور
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أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، الذي تعرض لمحاولة اغتيال في مدينة نارا خلال خطاب ألقاه في الشارع، لا يظهر أي بوادر للحياة.
ونقلت وكالة "كيودو" عن مسؤولين في خدمة الإسعاف
، قولهم إن "قلب شينزو آبي متوقف عن العمل وكذلك الجهاز التنفسي".
وكان رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قد صرح للصحفيين بعد وصوله إلى طوكيو بطائرة هليكوبتر بعد جولته الانتخابية، بأن "آبي يكافح من أجل الحفاظ على حياته بعد إطلاق النار عليه".
أضاف: "تعرض رئيس الوزراء السابق شينزو آبي لهجوم بالرصاص وقد أبلغت أنه في حالة خطيرة للغاية
".
وتابع: "أدعو الله أن يبقي رئيس الوزراء السابق آبي على قيد الحياة".
وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت أن شينزو آبي
، أصيب برصاصة في رقبته من الجهة اليمنى خلال الهجوم، وبعد ذلك ظهر نزيف حاد، بالإضافة إلى تعرضه إلى نزيف في المنطقة اليسرى من الصدر.
فيما أظهرت صور على مواقع التواصل، آبي راقدا على الأرض في الشارع فاقدا وعيه ووجهه للأعلى ودماء على قميصه الأبيض. وكان الناس متجمعين حوله، وقام أحدهم بتدليك للقلب.