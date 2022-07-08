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https://arabic.sputniknews.com/20220708/إعلام-سياسيو-أوكرانيا-يغضبون-من-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-هديته-لبوتين-1064862177.html
إعلام: سياسيو أوكرانيا يغضبون من الاتحاد الأوروبي بسبب هديته لبوتين
إعلام: سياسيو أوكرانيا يغضبون من الاتحاد الأوروبي بسبب هديته لبوتين
كشفت وسائل إعلام بريطانية عن غضب أوكراني عارم بعد اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا جديدا بشأن تصدير الغاز الروسي، الذي اعتبر بمثابة هدية للرئيس الروسي فلاديمير... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T12:40+0000
2022-07-08T12:40+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن القرار الأوروبي الأخير بشأن تصدير الغاز الروسي شكّل صدمة وغضبا عارما لدى السياسيين في أوكرانيا الذين يعتبرون أن هذا القرار كان بمثابة هدية واضحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكان البرلمان الأوروبي قد صوت، خلال الأسبوع الماضي، على قرار تحديد تصنيف خاص بصادرات الغاز الروسية المرتبطة بقطاعات الطاقة التي يمكن أن تعتمد على التمويل والدعم الإضافي.وشمل القرار الأوروبي الجديد تصنيف مجالات عدة وأبرزها الغاز الطبيعي والطاقة النووية. يقول المنشور: "كانت أوكرانيا غاضبة عندما قدم الاتحاد الأوروبي هدية ضخمة لبوتين".
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العالم

إعلام: سياسيو أوكرانيا يغضبون من الاتحاد الأوروبي بسبب هديته لبوتين

12:40 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
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كشفت وسائل إعلام بريطانية عن غضب أوكراني عارم بعد اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا جديدا بشأن تصدير الغاز الروسي، الذي اعتبر بمثابة هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن القرار الأوروبي الأخير بشأن تصدير الغاز الروسي شكّل صدمة وغضبا عارما لدى السياسيين في أوكرانيا الذين يعتبرون أن هذا القرار كان بمثابة هدية واضحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت، خلال الأسبوع الماضي، على قرار تحديد تصنيف خاص بصادرات الغاز الروسية المرتبطة بقطاعات الطاقة التي يمكن أن تعتمد على التمويل والدعم الإضافي.
وشمل القرار الأوروبي الجديد تصنيف مجالات عدة وأبرزها الغاز الطبيعي والطاقة النووية.
يقول المنشور: "كانت أوكرانيا غاضبة عندما قدم الاتحاد الأوروبي هدية ضخمة لبوتين".
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