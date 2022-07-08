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إيران تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق
إيران تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق
أدانت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T08:37+0000
2022-07-08T08:37+0000
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وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن "إيران كضحية للإرهاب، وتعرض العديد من قادتها للاغتيال، تتابع بقلق نبأ تعرض آبي لاطلاق النار".وقال كنعاني إن "إيران تدين بشدة هذا العمل الإرهابي"، وفقا لما نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت أن شينزو آبي، أصيب برصاصة في رقبته من الجهة اليمنى خلال الهجوم، وبعد ذلك ظهر نزيف حاد، بالإضافة إلى تعرضه إلى نزيف في المنطقة اليسرى من الصدر.وقالت الشرطة إن رئيس الوزراء السابق آبي فقد وعيه على الفور بعد الهجوم، حيث تم نقله على الفور من مكان الحادث وساءت حالته الصحية أكثر وباتت حرجة خلال عملية النقل إلى المستشفى.وبحسب مصادر طبية، تعرض آبي خلال عملية النقل إلى سكتة قلبية ورئوية حادة وهو موجود حاليا في مستشفى جامعة محافظة نارا.يأتي إطلاق النار على السياسي الأكثر شهرة في البلاد على الرغم من قوانين الأسلحة الصارمة في اليابان ومع الحملة الانتخابية الجارية قبل انتخابات مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/رئيس-وزراء-اليابان-شينزو-آبي-في-حالة-خطيرة-للغاية--1064845495.html
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إيران تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق

08:37 GMT 08.07.2022
© AP Photo / Koji Sasaharaرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
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أدانت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن "إيران كضحية للإرهاب، وتعرض العديد من قادتها للاغتيال، تتابع بقلق نبأ تعرض آبي لاطلاق النار".
الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بالاضافة إلى المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، 25 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
رئيس وزراء اليابان: شينزو آبي في حالة خطيرة للغاية
07:19 GMT
وقال كنعاني إن "إيران تدين بشدة هذا العمل الإرهابي"، وفقا لما نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت أن شينزو آبي، أصيب برصاصة في رقبته من الجهة اليمنى خلال الهجوم، وبعد ذلك ظهر نزيف حاد، بالإضافة إلى تعرضه إلى نزيف في المنطقة اليسرى من الصدر.
وقالت الشرطة إن رئيس الوزراء السابق آبي فقد وعيه على الفور بعد الهجوم، حيث تم نقله على الفور من مكان الحادث وساءت حالته الصحية أكثر وباتت حرجة خلال عملية النقل إلى المستشفى.
وبحسب مصادر طبية، تعرض آبي خلال عملية النقل إلى سكتة قلبية ورئوية حادة وهو موجود حاليا في مستشفى جامعة محافظة نارا.
يأتي إطلاق النار على السياسي الأكثر شهرة في البلاد على الرغم من قوانين الأسلحة الصارمة في اليابان ومع الحملة الانتخابية الجارية قبل انتخابات مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل.
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