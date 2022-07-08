https://arabic.sputniknews.com/20220708/إيقاف-3-حكام-تنس-تونسيين-لتلاعبهم-بنتائج-المباريات-1064890019.html
إيقاف 3 حكام تنس تونسيين لتلاعبهم بنتائج المباريات
إيقاف 3 حكام تنس تونسيين لتلاعبهم بنتائج المباريات
أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، إيقاف 3 حكام تونسيين من المستوى الأدنى، بسبب التلاعب في نتائج المباريات بعد إدانتهم بتعمد إدخال نتائج خاطئة. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T20:10+0000
2022-07-08T20:10+0000
2022-07-08T20:10+0000
رياضة
مجتمع
أخبار تونس اليوم
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وذكرت الوكالة المعنية بالإشراف على اللعبة، اليوم الجمعة، أن مجد عفي، مُنع لمدة 20 عاما بعد إدانته بـ12 تهمة تتعلق بأحداث بين عامي 2017 و2020، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".كما حكم على كل من محمد غسن سنين وعبد الرحيم غرس الله، بالإيقاف سبع سنوات بعد إدانتهما بأربع تهم تتعلق بحدث في تونس عام 2020.وأوضحت الوكالة أن التهم "تتعلق بتلاعب الحكام بالنتائج التي تم إدخالها في أجهزة التسجيل الإلكترونية الخاصة بهم، والتي لا تعكس النتائج الفعلية".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع, أخبار تونس اليوم
إيقاف 3 حكام تنس تونسيين لتلاعبهم بنتائج المباريات
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أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، إيقاف 3 حكام تونسيين من المستوى الأدنى، بسبب التلاعب في نتائج المباريات بعد إدانتهم بتعمد إدخال نتائج خاطئة.
وذكرت الوكالة المعنية بالإشراف على اللعبة، اليوم الجمعة، أن مجد عفي، مُنع لمدة 20 عاما بعد إدانته بـ12 تهمة تتعلق بأحداث
بين عامي 2017 و2020، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
كما حكم على كل من محمد غسن سنين وعبد الرحيم غرس الله، بالإيقاف سبع سنوات بعد إدانتهما بأربع تهم تتعلق بحدث في تونس
عام 2020.
وأوضحت الوكالة أن التهم "تتعلق بتلاعب الحكام بالنتائج التي تم إدخالها في أجهزة التسجيل الإلكترونية الخاصة بهم، والتي لا تعكس النتائج الفعلية".