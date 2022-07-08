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إيقاف 3 حكام تنس تونسيين لتلاعبهم بنتائج المباريات
إيقاف 3 حكام تنس تونسيين لتلاعبهم بنتائج المباريات
أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، إيقاف 3 حكام تونسيين من المستوى الأدنى، بسبب التلاعب في نتائج المباريات بعد إدانتهم بتعمد إدخال نتائج خاطئة. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T20:10+0000
2022-07-08T20:10+0000
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وذكرت الوكالة المعنية بالإشراف على اللعبة، اليوم الجمعة، أن مجد عفي، مُنع لمدة 20 عاما بعد إدانته بـ12 تهمة تتعلق بأحداث بين عامي 2017 و2020، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".كما حكم على كل من محمد غسن سنين وعبد الرحيم غرس الله، بالإيقاف سبع سنوات بعد إدانتهما بأربع تهم تتعلق بحدث في تونس عام 2020.وأوضحت الوكالة أن التهم "تتعلق بتلاعب الحكام بالنتائج التي تم إدخالها في أجهزة التسجيل الإلكترونية الخاصة بهم، والتي لا تعكس النتائج الفعلية".
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رياضة, مجتمع, أخبار تونس اليوم

إيقاف 3 حكام تنس تونسيين لتلاعبهم بنتائج المباريات

20:10 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / Miguel Medinaلاعب التنس السويسري روجر فيدرير
لاعب التنس السويسري روجر فيدرير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina
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أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، إيقاف 3 حكام تونسيين من المستوى الأدنى، بسبب التلاعب في نتائج المباريات بعد إدانتهم بتعمد إدخال نتائج خاطئة.
وذكرت الوكالة المعنية بالإشراف على اللعبة، اليوم الجمعة، أن مجد عفي، مُنع لمدة 20 عاما بعد إدانته بـ12 تهمة تتعلق بأحداث بين عامي 2017 و2020، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
كما حكم على كل من محمد غسن سنين وعبد الرحيم غرس الله، بالإيقاف سبع سنوات بعد إدانتهما بأربع تهم تتعلق بحدث في تونس عام 2020.
وأوضحت الوكالة أن التهم "تتعلق بتلاعب الحكام بالنتائج التي تم إدخالها في أجهزة التسجيل الإلكترونية الخاصة بهم، والتي لا تعكس النتائج الفعلية".
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