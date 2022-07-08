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https://arabic.sputniknews.com/20220708/إيلون-ماسك-يلغي-صفقة-شراء-تويتر-بسبب-انتهاكات-متعددة-للعقد-1064891634.html
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء تويتر بسبب "انتهاكات متعددة للعقد"
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء تويتر بسبب "انتهاكات متعددة للعقد"
ألغى رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك خططه لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار بسبب انتهاكات متعددة لاتفاقية الشراء. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T22:40+0000
2022-07-08T22:40+0000
تويتر
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ماسك في رسالة أرسلها فريق ماسك إلى تويتر: "كما هو موضح أدناه، فالسيد ماسك ينهي اتفاقية الاندماج لأن تويتر ينتهك ماديا أحكاما متعددة من تلك الاتفاقية".وأضافت الرسالة: "باختصار، لم يقدم تويتر معلومات تفيد ما طلبه ماسك منذ ما يقرب من شهرين على الرغم من توضيحاته المتكررة والمفصلة التي تهدف إلى تبسيط تحديد هوية مستخدمي تويتر وجمعها والكشف عن المعلومات الأكثر صلة المطلوبة".في أبريل، توصل ماسك إلى اتفاقية استحواذ مع تويتر بسعر 54.20 دولارا للسهم الواحد في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 44 مليار دولار.ومع ذلك، أوقف ماسك الصفقة في مايو للسماح لفريقه بمراجعة صحة ادعاء تويتر بأن أقل من 5٪ من الحسابات على المنصة هي روبوتات أو رسائل غير مرغوب فيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/ماسك-يهدد-بالتراجع-عن-صفقة-تويتر-لعدم-إفصاح-الشركة-عن-المعلومات-1063182274.html
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إيلون ماسك يلغي صفقة شراء تويتر بسبب "انتهاكات متعددة للعقد"

22:40 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / RYAN LASH
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ألغى رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك خططه لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار بسبب انتهاكات متعددة لاتفاقية الشراء.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ماسك في رسالة أرسلها فريق ماسك إلى تويتر: "كما هو موضح أدناه، فالسيد ماسك ينهي اتفاقية الاندماج لأن تويتر ينتهك ماديا أحكاما متعددة من تلك الاتفاقية".
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وأضافت الرسالة: "باختصار، لم يقدم تويتر معلومات تفيد ما طلبه ماسك منذ ما يقرب من شهرين على الرغم من توضيحاته المتكررة والمفصلة التي تهدف إلى تبسيط تحديد هوية مستخدمي تويتر وجمعها والكشف عن المعلومات الأكثر صلة المطلوبة".
في أبريل، توصل ماسك إلى اتفاقية استحواذ مع تويتر بسعر 54.20 دولارا للسهم الواحد في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 44 مليار دولار.
ومع ذلك، أوقف ماسك الصفقة في مايو للسماح لفريقه بمراجعة صحة ادعاء تويتر بأن أقل من 5٪ من الحسابات على المنصة هي روبوتات أو رسائل غير مرغوب فيها.
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