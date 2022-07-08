https://arabic.sputniknews.com/20220708/ارتفاع-معدل-الجريمة-في-نيويورك-بنسبة-31-1064854643.html
ارتفاع معدل الجريمة في نيويورك بنسبة 31%
ارتفاع معدل الجريمة في نيويورك بنسبة 31%
قالت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، إن نسبة الجرائم ارتفعت بنسبة 31% خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T09:44+0000
2022-07-08T09:44+0000
2022-07-08T09:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن الشرطة إحصاءات كشفت عن ارتفاع معدلات جرائم السرقة الكبرى بنسبة 41%، وكذلك ارتفاع معدلات السرقة التقليدية بنسبة 36.1%، وارتفاع معدلات السطو على المنازل والمؤسسات بنسبة 33.8%.وأشارت الشرطة إلى ارتفاع مؤشر الجريمة بشكل عام بنسبة 31.1% مقارنة بيونيو 2021، حيث شهد الشهر الماضي ارتكاب 26 جريمة قتل، فيما انخفضت حوادث إطلاق النار بنسبة 24.2% في يونيو.في السياق ذاته، كشفت الشرطة عن أنها صادرت أكثر من 3700 بندقية حتى وقتنا هذا، كما نفذت 355 عملية اعتقال بتهمة حيازة السلاح في يونيو 2022 ليرتفع العدد الإجمالي للأشهر الستة من العام على مستوى المدينة إلى 2381، بزيادة قدرها 4% عن 2290 عملية اعتقال للسلاح في النصف الأول من عام 2021.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية، في يونيو الماضي، مقتل 6 أشخاص إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية. ونشر موقع "شيكاغو صن تايمز" المحلي، أن السلطات التنفيذية في المنطقة أعلنت مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين بعدما أطلق مسلح النار على مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في هايلاند بارك، بعد بدايتها بعشر دقائق فقط.
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الولايات المتحدة الأمريكية
ارتفاع معدل الجريمة في نيويورك بنسبة 31%
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قالت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، إن نسبة الجرائم ارتفعت بنسبة 31% خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست
" الأمريكية عن الشرطة إحصاءات كشفت عن ارتفاع معدلات جرائم السرقة الكبرى بنسبة 41%، وكذلك ارتفاع معدلات السرقة التقليدية بنسبة 36.1%، وارتفاع معدلات السطو على المنازل والمؤسسات بنسبة 33.8%.
وأشارت الشرطة إلى ارتفاع مؤشر الجريمة بشكل عام بنسبة 31.1% مقارنة بيونيو 2021، حيث شهد الشهر الماضي ارتكاب 26 جريمة قتل، فيما انخفضت حوادث إطلاق النار بنسبة 24.2% في يونيو.
في السياق ذاته، كشفت الشرطة عن أنها صادرت أكثر من 3700 بندقية حتى وقتنا هذا، كما نفذت 355 عملية اعتقال بتهمة حيازة السلاح في يونيو 2022 ليرتفع العدد الإجمالي للأشهر الستة من العام على مستوى المدينة إلى 2381، بزيادة قدرها 4% عن 2290 عملية اعتقال للسلاح في النصف الأول من عام 2021.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية، في يونيو الماضي، مقتل 6 أشخاص إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية.
ونشر موقع "شيكاغو صن تايمز" المحلي، أن السلطات التنفيذية في المنطقة أعلنت مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين بعدما أطلق مسلح النار على مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في هايلاند بارك
، بعد بدايتها بعشر دقائق فقط.