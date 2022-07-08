https://arabic.sputniknews.com/20220708/استطلاع-رأي-انخفاض-نسبة-الموافقة-على-رئيس-كوريا-الجنوبية-إلى-40-بالمئة-لأول-مرة-1064891393.html

استطلاع رأي: انخفاض نسبة الموافقة على رئيس كوريا الجنوبية إلى 40 بالمئة لأول مرة

استطلاع رأي: انخفاض نسبة الموافقة على رئيس كوريا الجنوبية إلى 40 بالمئة لأول مرة

كشف استطلاع رأي حديث أن نسبة الموافقة على الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، انخفضت ‏إلى أقل من 40 بالمئة لأول مرة، منذ توليه منصبه في شهر مايو/ أيار.‏ 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T21:44+0000

2022-07-08T21:44+0000

2022-07-08T21:44+0000

كوريا الجنوبية

العالم

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سيئول – سبوتنيك. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث "غالوب" الكوري، اليوم الجمعة، أن 37 بالمئة فقط من المستجيبين يؤيدون سياسة يون، بينما يقيّم 49 بالمئة عمله على أنه "سلبي"، فيما لم يحكم 11 بالمئة على أدائه بعد.وبدأت تصنيفات الرئيس الكوري الجنوبي الجديد عند 52.1 بالمئة، ووصلت إلى 54.1 بالمئة في الأسبوع الأخير من شهر مايو، لكنها بدأت في الانخفاض منذ ذلك الحين.وانتقد المستجيبون بشكل أساسي قرار، يون سوك يول، بتعيين وزراء ذوي خبرة مشكوك فيها، وهي الخطوة التي تسببت في التقييم السلبي لـ25 بالمئة من المستطلعين، ويعتقد 12 بالمئة أن الرئيس "غير مبال بالاقتصاد وحياة المواطنين"، بينما وصفه 8 بالمئة أنه "عديم الخبرة وغير مؤهل"، وأعرب 6 بالمئة عن عدم رضاهم عن السياسة الخارجية الحالية للبلاد.وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 5 إلى 7 يوليو/ تموز الجاري على 1000 مواطن كوري جنوبي، تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

https://arabic.sputniknews.com/20220707/جدل-في-كوريا-الجنوبية-بعد-تعيين-قريب-للرئيس-في-مكتب-الرئاسة-ورد-رسمي-1064798951.html

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