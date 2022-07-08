https://arabic.sputniknews.com/20220708/استعدادات-ضخمة-في-إسرائيل-لزيارة-الرئيس-الأمريكي-بايدن-1064860789.html

استعدادات ضخمة في إسرائيل لزيارة الرئيس الأمريكي بايدن

استعدادات ضخمة في إسرائيل لزيارة الرئيس الأمريكي بايدن

أشار تقرير في صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إلى أن "التحضيرات الخاصة بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل،... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T12:19+0000

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العالم

اسرائيل

جو بايدن

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القدس - سبوتنيك. ومن المقرر أن يرافق الرئيس الأمريكي بايدن مئات حراس الأمن، وست مروحيات وطائرة كاملة من الصحفيين وقافلة تتألف من 80 مركبة وقطار جوي يحمل المعدات.وقالت الصحيفة إنه "يتوقع أن تجري تغطية الحدث التاريخي الذي يقوده بايدن بشكل مكثف من قبل العديد من وسائل الإعلام حول العالم، وبالتالي فإن طاقم البيت الأبيض الأولي يوجد في إسرائيل منذ نحو أسبوع، وتجري استعداداته للتنسيق بخصوص تأمين سير جدول الزيارة على أكمل وجه".وعلمت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "كل موقع من المقرر لبايدن زيارته في إسرائيل سيقام فيه غرفة تنسيق مشتركة بين وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء والمخابرات والشرطة الإسرائيلية، بهدف إدارة وتنظيم حركة مرافقي الرئيس، والاتصال مع الأمريكيين لحل أي طارئ".وأضافت الصحيفة بالقول، إن "عدة طائرات نقل ضخمة من طراز"غلومبيماستر س-17" هبطت في مطار (بن غوريون) شرقي تل أبيب الأسبوع الجاري، وبدأت بجلب المعدات التي سترافق حاشية الرئيس الضخمة إلى إسرائيل. وهناك نحو 80 مركبة، بما في ذلك سيارة الليموزين الرئاسية المعروفة باسم (الوحش) نظرا لحجمها ووزنها الكبيرين بشكل استثنائي.ويمكن لـ "الوحش" استيعاب نحو سبعة ركاب بشكل مريح، بتكلفة 1.5 مليون دولار، فهي مجهزة بأجهزة رؤية ليلية، وبإغلاق محكم يوفر الحماية ضد مواد القتال الكيميائية، وإطارات مضادة للرصاص، وأبواب فولاذية يبلغ سمكها نحو 20 بوصة. وبالإضافة إلى ذلك كله فإن السيارة تحتوي على أكياس دم تتطابق مع فصيلة دم بايدن.وبحسب الصحيفة فإن "بايدن سيصل إلى إسرائيل على متن طائرة" آير فورس 1" الشهيرة. وستوضع تحت خدمته طائرتان من طراز "بوينغ 747-200ب" سيستخدمهما الرئيس بالتناوب. طائرة الرئاسة 1 هي مقر طيران مع القدرة على التزود بالوقود في الهواء، ما يسمح لها بالطيران لعدة أيام متتالية. وهي "مجهزة بأنظمة دفاع صاروخي متطورة وأنظمة اتصالات تسمح للرئيس وموظفيه بمواصلة إدارة الولايات المتحدة والعالم، كما لو كانوا يقيمون في البيت الأبيض". وسيقيم الرئيس الأمريكي بايدن والوفد المرافق له في فندق "كينغ ديفيد / الملك داوود" في القدس، والذي تم استئجاره بالكامل طوال مدة الزيارة. وعلمت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "سبب استئجار الأمريكيين جميع غرف الفندق لا يتعلق بالأمن فقط، فالوفد الضخم سوف يملأ جميع الغرف في حين سيستأجر مئات الصحفيين غرفا في الفنادق المختلفة في المدينة".

https://arabic.sputniknews.com/20220708/بايدن-يعلن-استقالة-رئيس-جهاز-الخدمة-السرية-الأمريكي--1064848478.html

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العالم, اسرائيل, جو بايدن