https://arabic.sputniknews.com/20220708/اعترافات-مفاجئة-لماذا-قرر-القاتل-إنهاء-حياة-رئيس-وزراء-اليابان-السابق-1064871226.html
اعتراف مفاجئ... لماذا قرر القاتل إنهاء حياة رئيس وزراء اليابان السابق؟
اعتراف مفاجئ... لماذا قرر القاتل إنهاء حياة رئيس وزراء اليابان السابق؟
صرحت شرطة منطقة نارا في اليابان، أن تيتسويا ياماغامي، البالغ من العمر 41 عامًا، اعترف بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، صباح اليوم. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T14:08+0000
2022-07-08T14:08+0000
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العالم
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طوكيو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي "قال لنا بالتأكيد فعلت ذلك".وأوضحت الشرطة أن القاتل قال إن استهدافه رئيس الوزراء السابق ليس مرتبطا بالسياسة، بل بمنظمة يعتقد أن السياسي على صلة بها.ونقل آبي إلى المستشفى على متن مروحية بعد تعرضه لإطلاق النار أثناء إلقائه كلمة في تجمع انتخابي في منطقة نارا (غربي البلاد).وفي صور بثتها وسائل إعلام حكومية للحظة الهجوم، يبدو آبي واقفاً على منصة ثم يسمع دوي انفجار قوي ويتصاعد دخان، بينما ينحني متفرجون متفاجئون وينبطح آخرون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اعتراف مفاجئ... لماذا قرر القاتل إنهاء حياة رئيس وزراء اليابان السابق؟
14:08 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 14:37 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
صرحت شرطة منطقة نارا في اليابان، أن تيتسويا ياماغامي، البالغ من العمر 41 عامًا، اعترف بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، صباح اليوم.
طوكيو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي "قال لنا بالتأكيد فعلت ذلك".
وأوضحت الشرطة أن القاتل قال إن استهدافه رئيس الوزراء السابق ليس مرتبطا بالسياسة، بل بمنظمة يعتقد أن السياسي على صلة بها.
وصرح ضابط شرطة كبير للصحفيين بأن "المشتبه به ذكر أنه يحمل ضغينة ضد منظمة معينة، وأنه ارتكب الجريمة لأنه يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي على صلة بها"، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ونقل آبي إلى المستشفى على متن مروحية بعد تعرضه لإطلاق النار أثناء إلقائه كلمة في تجمع انتخابي في منطقة نارا (غربي البلاد).
وفي صور بثتها وسائل إعلام حكومية للحظة الهجوم، يبدو آبي واقفاً على منصة ثم يسمع دوي انفجار قوي ويتصاعد دخان، بينما ينحني متفرجون متفاجئون وينبطح آخرون.