https://arabic.sputniknews.com/20220708/الأمين-العام-لحلف-الناتو-يعبر-عن-صدمته-بالهجوم-الشنيع-على-رئيس-الوزراء-الياباني-السابق-آبي-1064851164.html
الأمين العام لحلف الناتو يعبر عن صدمته بالهجوم الشنيع على رئيس الوزراء الياباني السابق آبي
الأمين العام لحلف الناتو يعبر عن صدمته بالهجوم الشنيع على رئيس الوزراء الياباني السابق آبي
عبر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن صدمته بالهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، معربا عن دعمه نيابة عن الحلف لشعب اليابان... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T09:00+0000
2022-07-08T09:00+0000
2022-07-08T09:00+0000
العالم
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وجاء في الرسالة المنشورة على حساب ستولتنبرغ في "تويتر": "صُدمت من الهجوم المروع على شينزو آبي خلال خطابه أمام الناخبين ويعرب الناتو عن دعمه لشعب اليابان ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا".وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وذكرت قناة "NHK" اليابانية، نقلا عن مصادر خاصة في الشرطة أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أدلى بشهادته الأولى أوضح فيها دوافعه، قائلا إنه "كان غير راض عن عمله ونشاطه وأراد قتله بالفعل".في سياق متصل، أعلنت السلطات الأمنية عن اعتقال المهاجم والذي يدعى تيتسويا ياماغامي ويبلغ 41 عاما، حيث لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي خدم في قوات الدفاع البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الأمين العام لحلف الناتو يعبر عن صدمته بالهجوم الشنيع على رئيس الوزراء الياباني السابق آبي
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عبر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن صدمته بالهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، معربا عن دعمه نيابة عن الحلف لشعب اليابان وقيادتها.
وجاء في الرسالة المنشورة على حساب ستولتنبرغ في "تويتر": "صُدمت من الهجوم المروع على شينزو آبي خلال خطابه أمام الناخبين ويعرب الناتو عن دعمه لشعب اليابان ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا".
وأعلن
التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وذكرت قناة "NHK" اليابانية
، نقلا عن مصادر خاصة في الشرطة أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أدلى بشهادته الأولى أوضح فيها دوافعه، قائلا إنه "كان غير راض عن عمله ونشاطه وأراد قتله بالفعل".
في سياق متصل، أعلنت
السلطات الأمنية عن اعتقال المهاجم والذي يدعى تيتسويا ياماغامي ويبلغ 41 عاما، حيث لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.
وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي خدم في قوات الدفاع البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.