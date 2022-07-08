https://arabic.sputniknews.com/20220708/الإعلام-الياباني-يكشف-تفاصيل-ونتائج-الهجوم-على-آبي-1064842391.html

الإعلام الياباني يكشف تفاصيل ونتائج الهجوم على آبي

الإعلام الياباني يكشف تفاصيل ونتائج الهجوم على آبي

كشفت وسائل إعلام يابانية، صباح اليوم الجمعة، عن تفاصيل ونتائج الهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء الأسبق، شينزو آبي، وذلك خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T06:17+0000

2022-07-08T06:17+0000

2022-07-08T06:24+0000

العالم

أخبار اليابان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104562/60/1045626034_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3a06cfc7356cf8e5d3d59ec975243ffc.jpg

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية نقلا عن مصادر خاصة، أن رئيس الوزراء الياباني الأسبق، شينزو آبي، أصيب برصاصة في رقبته من الجهة اليمنى خلال الهجوم، وبعد ذلك ظهر نزيف حاد، بالإضافة إلى تعرضه إلى نزيف في منطقة اليسرى من الصدر.وأشارت مصادر خاصة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم إلى أن رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، أصيب برصاصتين من الخلف، ما أدى إلى سقوطه على الأرض فورا بعد الطلقة الثانية.في السياق نفسه، أعلنت الشرطة المحلية أن بعد الهجوم فقد رئيس الوزراء السابق آبي وعيه على الفور، حيث تم نقله على الفور من مكان الحادث وساءت حالته الصحية أكثر وباتت حرجة خلال عملية النقل إلى المستشفى.وبحسب مصادر طبية، تعرض آبي خلال عملية النقل إلى سكتة قلبية ورئوية حادة وهو موجود حاليا في مستشفى جامعة محافظة نارا.في سياق متصل، أعلنت السلطات الأمنية عن اعتقال المهاجم والذي يدعى تيتسويا ياماغامي ويبلغ 41 عاما، حيث لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي خدم في قوات الدفاع البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار اليابان