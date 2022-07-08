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الإعلام الياباني يكشف عن نوع السلاح المستخدم خلال عملية قتل آبي
الإعلام الياباني يكشف عن نوع السلاح المستخدم خلال عملية قتل آبي
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، بأن السلاح المستخدم في عملية قتل رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، هو سلاح محلي الصنع. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T13:40+0000
2022-07-08T13:40+0000
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وذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر خاصة من الشرطة اليابانية أن السلاح الذي تم استخدامه هو من تصنيع محلي ويدوي ولا يعد سلاحا حربيا خالصا.وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.
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العالم

الإعلام الياباني يكشف عن نوع السلاح المستخدم خلال عملية قتل آبي

13:40 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / JIJI PRESS اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي
اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / JIJI PRESS
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أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، بأن السلاح المستخدم في عملية قتل رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، هو سلاح محلي الصنع.
وذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر خاصة من الشرطة اليابانية أن السلاح الذي تم استخدامه هو من تصنيع محلي ويدوي ولا يعد سلاحا حربيا خالصا.
وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.
وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.
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