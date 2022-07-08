عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الاستخبارات-الأمريكية-تكشف-عن-خطط-صينية-أكثر-عدائية-تستهدف-صناع-القرار-1064857189.html
الاستخبارات الأمريكية تكشف عن خطط صينية "أكثر عدائية" تستهدف "صناع القرار"
الاستخبارات الأمريكية تكشف عن خطط صينية "أكثر عدائية" تستهدف "صناع القرار"
حذر مسؤولو مكافحة التجسس في الولايات المتحدة، من زيادة أنشطة صينية تستهدف التأثير في فئة صنع القرارات والسياسات. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T10:25+0000
2022-07-08T10:25+0000
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103627/78/1036277857_0:0:4256:2395_1920x0_80_0_0_4010d7f3b84d7c4fc0d3a1e61bc3b555.jpg
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن مسؤولين في مركز مكافحة التجسس، ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، ووزارة الأمن الداخلي، أبلغوا مسؤولين محليين في كافة الولايات، بشأن مخاطر عمليات صينية للتأثير على المجتمع الأمريكي.ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، قوله إن الوزارة عززت "التعاون على جميع المستويات الحكومية".وأطلع مايكل أورلاندو، الذي يرأس المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس "وول ستريت جورنال"، على الحملات التي تشنها الصين، لافتا إلى "تسارع وتيرة تلك العمليات الموجهة ضد السكان الأصليين والقادة المحليين، مع تفاقم وجهات النظر المتشددة حول بكين في واشنطن، بما في داخل الكونغرس".وأوضافت الصحيفة أن هناك مذكرة أصدرها المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس، يوم الأربعاء، بشأن "الحملة العدائية المتصاعدة التي تشنها الصين للضغط والتأثير على السكان الأصليين والمحليين ورجال الأعمال".وكشفت المذكرة التحذيرية، أن عمليات التأثير الصينية تتراوح بين "الدبلوماسية العامة"، التي يتم فيها الاعتراف بدور الحكومة الصينية، إلى "الأنشطة السرية" التي تستخدم فيها بكين "أيد خفية.. تكتسب طبيعة قسرية، وأحياناً إجرامية".ووفق المذكرة، تستهدف الصين من خلال هذه التكتيكات جمع المعلومات الشخصية عن القادة المحليين وشركائهم، واستهدافهم في مراحل مبكرة من مسيرتهم المهنية بهدف استخدامهم لخدمة المصالح الصينية، حال وصولهم إلى مناصب مرتفعة، لا سيما في التجارة والاستثمار، للمكافأة أو العقاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/مدير-إف-بي-آي-النطاق-الحالي-للتهديدات-التي-تمثلها-الصين-للتجسس-غير-مسبوق-في-التاريخ-1061584252.html
https://arabic.sputniknews.com/20210321/تقارير-خوفا-من-التجسس-الجيش-الصيني-يحظر-سيارات-تسلا-1048418142.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103627/78/1036277857_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_8aa00615fa9a9aa92e7c170d988a6b98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

الاستخبارات الأمريكية تكشف عن خطط صينية "أكثر عدائية" تستهدف "صناع القرار"

10:25 GMT 08.07.2022
© AP Photo / Cliff Owenرئيسة سابقة في وكالة الاستخبارات الأمريكية تكشف أسرار تغيير مظهر جواسيسهم (فيديو)
رئيسة سابقة في وكالة الاستخبارات الأمريكية تكشف أسرار تغيير مظهر جواسيسهم (فيديو) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Cliff Owen
تابعنا عبرTelegram
حذر مسؤولو مكافحة التجسس في الولايات المتحدة، من زيادة أنشطة صينية تستهدف التأثير في فئة صنع القرارات والسياسات.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن مسؤولين في مركز مكافحة التجسس، ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، ووزارة الأمن الداخلي، أبلغوا مسؤولين محليين في كافة الولايات، بشأن مخاطر عمليات صينية للتأثير على المجتمع الأمريكي.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، قوله إن الوزارة عززت "التعاون على جميع المستويات الحكومية".
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، كريستوفر راي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
مدير "إف بي آي": النطاق الحالي للتهديدات التي تمثلها الصين للتجسس "غير مسبوق في التاريخ"‏
25 أبريل, 13:51 GMT
وأطلع مايكل أورلاندو، الذي يرأس المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس "وول ستريت جورنال"، على الحملات التي تشنها الصين، لافتا إلى "تسارع وتيرة تلك العمليات الموجهة ضد السكان الأصليين والقادة المحليين، مع تفاقم وجهات النظر المتشددة حول بكين في واشنطن، بما في داخل الكونغرس".
وقال رئيس المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس، إن هذه العمليات باتت "أكثر عدائية وانتشاراً" في الفترة الماضية.
وأوضافت الصحيفة أن هناك مذكرة أصدرها المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس، يوم الأربعاء، بشأن "الحملة العدائية المتصاعدة التي تشنها الصين للضغط والتأثير على السكان الأصليين والمحليين ورجال الأعمال".
شركة تسلا للسيارات الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2021
تقارير: خوفا من التجسس... الجيش الصيني يحظر سيارات "تسلا"
21 مارس 2021, 08:25 GMT
وكشفت المذكرة التحذيرية، أن عمليات التأثير الصينية تتراوح بين "الدبلوماسية العامة"، التي يتم فيها الاعتراف بدور الحكومة الصينية، إلى "الأنشطة السرية" التي تستخدم فيها بكين "أيد خفية.. تكتسب طبيعة قسرية، وأحياناً إجرامية".
ووفق المذكرة، تستهدف الصين من خلال هذه التكتيكات جمع المعلومات الشخصية عن القادة المحليين وشركائهم، واستهدافهم في مراحل مبكرة من مسيرتهم المهنية بهدف استخدامهم لخدمة المصالح الصينية، حال وصولهم إلى مناصب مرتفعة، لا سيما في التجارة والاستثمار، للمكافأة أو العقاب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала