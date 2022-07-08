https://arabic.sputniknews.com/20220708/الاستخبارات-الأمريكية-تكشف-عن-خطط-صينية-أكثر-عدائية-تستهدف-صناع-القرار-1064857189.html

الاستخبارات الأمريكية تكشف عن خطط صينية "أكثر عدائية" تستهدف "صناع القرار"

الاستخبارات الأمريكية تكشف عن خطط صينية "أكثر عدائية" تستهدف "صناع القرار"

حذر مسؤولو مكافحة التجسس في الولايات المتحدة، من زيادة أنشطة صينية تستهدف التأثير في فئة صنع القرارات والسياسات. 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T10:25+0000

2022-07-08T10:25+0000

2022-07-08T10:25+0000

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وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن مسؤولين في مركز مكافحة التجسس، ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، ووزارة الأمن الداخلي، أبلغوا مسؤولين محليين في كافة الولايات، بشأن مخاطر عمليات صينية للتأثير على المجتمع الأمريكي.ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، قوله إن الوزارة عززت "التعاون على جميع المستويات الحكومية".وأطلع مايكل أورلاندو، الذي يرأس المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس "وول ستريت جورنال"، على الحملات التي تشنها الصين، لافتا إلى "تسارع وتيرة تلك العمليات الموجهة ضد السكان الأصليين والقادة المحليين، مع تفاقم وجهات النظر المتشددة حول بكين في واشنطن، بما في داخل الكونغرس".وأوضافت الصحيفة أن هناك مذكرة أصدرها المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس، يوم الأربعاء، بشأن "الحملة العدائية المتصاعدة التي تشنها الصين للضغط والتأثير على السكان الأصليين والمحليين ورجال الأعمال".وكشفت المذكرة التحذيرية، أن عمليات التأثير الصينية تتراوح بين "الدبلوماسية العامة"، التي يتم فيها الاعتراف بدور الحكومة الصينية، إلى "الأنشطة السرية" التي تستخدم فيها بكين "أيد خفية.. تكتسب طبيعة قسرية، وأحياناً إجرامية".ووفق المذكرة، تستهدف الصين من خلال هذه التكتيكات جمع المعلومات الشخصية عن القادة المحليين وشركائهم، واستهدافهم في مراحل مبكرة من مسيرتهم المهنية بهدف استخدامهم لخدمة المصالح الصينية، حال وصولهم إلى مناصب مرتفعة، لا سيما في التجارة والاستثمار، للمكافأة أو العقاب.

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