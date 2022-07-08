https://arabic.sputniknews.com/20220708/البحرين-تدين-اغتيال-رئيس-وزراء-اليابان-السابق-شينزو-آبي-1064869610.html

البحرين تدين اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

البحرين تدين اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

أعربت وزارة الخارجية البحرينة، عن إدانتها بشدة، اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي. 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T13:54+0000

2022-07-08T13:54+0000

2022-07-08T13:56+0000

البحرين

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وقالت الخارجية في بيان لها، إنها "تعرب عن بالغ التعازي والمواساة لحكومة اليابان وشعبها الصديق وأسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.وأضافت أنها "تستذكر إسهامات رئيس الوزراء الراحل البارزة في خدمة وطنه والشعب الياباني الصديق، وجهوده الكبيرة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين واليابان".كما أعربت الخارجية البحرينية، عن استنكارها لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية، مشددة على تضامن مملكة البحرين الدائم مع اليابان وشعبها الصديق.يذكر أنه تم الإعلان اليوم، عن وفاة آبي، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطاباً في مدينة نارا، وتوفي آبي في مستشفى جامعة نارا الطبية، عن عمر يناهز الـ67 عاماً.وكان آبي قد تعرض عند حوالي الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت موسكو)، إلى اعتداء، حيث أصيب برصاصتين في الظهر.واعتقلت السلطات اليابانية، المهاجم، ويدعى تيتسويا ياماغامي (41 عاماً)، على الفور؛ حيث لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.ونقلت قناة " إن أتش كي" اليابانية، عن مصادر خاصة في الشرطة، أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على آبي، أدلى بشهادته الأولى، أوضح فيها دوافعه، قائلاً إنه "كان غير راض عن عمله ونشاطه وأراد قتله بالفعل".

https://arabic.sputniknews.com/20220708/الخارجية-الإيرانية-تعلق-على-اغتيال-رئيس-وزراء-اليابان-السابق-شينزو-آبي-1064867675.html

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