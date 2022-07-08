عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220708/البرازيل-لن-ندعم-اقتراح-مجموعة-السبع-بوضع-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-1064840277.html
البرازيل: لن ندعم اقتراح مجموعة السبع بوضع سقف لأسعار النفط الروسي
البرازيل: لن ندعم اقتراح مجموعة السبع بوضع سقف لأسعار النفط الروسي
قالت وزارة الخارجية البرازيلية، يوم الجمعة، إن البرازيل لن تدعم مبادرة دول مجموعة السبع للحد من أسعار واردات النفط الروسي. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T02:07+0000
2022-07-08T02:07+0000
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103939/93/1039399387_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2a42929b4831f2a659f8fb293c6f0284.jpg
مونتيفيديو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في رد مكتوب على طلب وكالة "سبوتنيك": "بما أنها ليست جزءا من مجموعة السبع، فإن البرازيل لا تتابع مداولاتها الداخلية".وخلال اجتماع مجموعة السبع في ألمانيا في الفترة من 28 إلى 30 يونيو، أصدر قادة الدول السبع الأكثر تقدما اقتصاديا بيانا يقول إن خطة الحد الأقصى لأسعار النفط يمكن تنفيذها من خلال خيارات مثل السماح بشحن النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية المنقولة بحرا في جميع أنحاء العالم فقط إذا تم شراؤها عند عتبة السعر المتفق عليه أو أقل منه.ووصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في وقت سابق خطط الغرب للحد من أسعار النفط الروسية بأنه عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103939/93/1039399387_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2c06af7f36baae60e2c62070db38858b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أسعار النفط اليوم

البرازيل: لن ندعم اقتراح مجموعة السبع بوضع سقف لأسعار النفط الروسي

02:07 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / Eric Piermont
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الخارجية البرازيلية، يوم الجمعة، إن البرازيل لن تدعم مبادرة دول مجموعة السبع للحد من أسعار واردات النفط الروسي.
مونتيفيديو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في رد مكتوب على طلب وكالة "سبوتنيك": "بما أنها ليست جزءا من مجموعة السبع، فإن البرازيل لا تتابع مداولاتها الداخلية".
وخلال اجتماع مجموعة السبع في ألمانيا في الفترة من 28 إلى 30 يونيو، أصدر قادة الدول السبع الأكثر تقدما اقتصاديا بيانا يقول إن خطة الحد الأقصى لأسعار النفط يمكن تنفيذها من خلال خيارات مثل السماح بشحن النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية المنقولة بحرا في جميع أنحاء العالم فقط إذا تم شراؤها عند عتبة السعر المتفق عليه أو أقل منه.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في وقت سابق خطط الغرب للحد من أسعار النفط الروسية بأنه عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала