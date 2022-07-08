https://arabic.sputniknews.com/20220708/البرازيل-لن-ندعم-اقتراح-مجموعة-السبع-بوضع-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-1064840277.html
البرازيل: لن ندعم اقتراح مجموعة السبع بوضع سقف لأسعار النفط الروسي
البرازيل: لن ندعم اقتراح مجموعة السبع بوضع سقف لأسعار النفط الروسي
قالت وزارة الخارجية البرازيلية، يوم الجمعة، إن البرازيل لن تدعم مبادرة دول مجموعة السبع للحد من أسعار واردات النفط الروسي. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T02:07+0000
2022-07-08T02:07+0000
2022-07-08T02:07+0000
أسعار النفط اليوم
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مونتيفيديو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في رد مكتوب على طلب وكالة "سبوتنيك": "بما أنها ليست جزءا من مجموعة السبع، فإن البرازيل لا تتابع مداولاتها الداخلية".وخلال اجتماع مجموعة السبع في ألمانيا في الفترة من 28 إلى 30 يونيو، أصدر قادة الدول السبع الأكثر تقدما اقتصاديا بيانا يقول إن خطة الحد الأقصى لأسعار النفط يمكن تنفيذها من خلال خيارات مثل السماح بشحن النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية المنقولة بحرا في جميع أنحاء العالم فقط إذا تم شراؤها عند عتبة السعر المتفق عليه أو أقل منه.ووصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في وقت سابق خطط الغرب للحد من أسعار النفط الروسية بأنه عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار النفط اليوم
البرازيل: لن ندعم اقتراح مجموعة السبع بوضع سقف لأسعار النفط الروسي
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قالت وزارة الخارجية البرازيلية، يوم الجمعة، إن البرازيل لن تدعم مبادرة دول مجموعة السبع للحد من أسعار واردات النفط الروسي.
مونتيفيديو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في رد مكتوب على طلب وكالة "سبوتنيك": "بما أنها ليست جزءا من مجموعة السبع، فإن البرازيل لا تتابع مداولاتها الداخلية".
وخلال اجتماع مجموعة السبع في ألمانيا في الفترة من 28 إلى 30 يونيو، أصدر قادة الدول السبع الأكثر تقدما اقتصاديا بيانا يقول إن خطة الحد الأقصى لأسعار النفط يمكن تنفيذها من خلال خيارات مثل السماح بشحن النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية المنقولة بحرا في جميع أنحاء العالم فقط إذا تم شراؤها عند عتبة السعر المتفق عليه أو أقل منه.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في وقت سابق خطط الغرب للحد من أسعار النفط الروسية بأنه عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية.