https://arabic.sputniknews.com/20220708/البرلمان-الألماني-يؤيد-مشروع-قانون-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1064854136.html
البرلمان الألماني يؤيد مشروع قانون انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
البرلمان الألماني يؤيد مشروع قانون انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
أيد البرلمان الألماني مشروع قانون انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وتم تلخيص نتائج التصويت في القراءتين الثانية والثالثة اليوم الجمعة في جلسة البرلمان. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T09:34+0000
2022-07-08T09:34+0000
2022-07-08T09:34+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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ولتمرير مشروع القانون يجب أن يحصل على موافقة البرلمان، ومن ثم توقيع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها لا تستبعد أن القانون الذي يصادق على البروتوكول الوطني الخاص بقبول السويد وفنلندا في الناتو قد يتم تبنيه من قبل البرلمان الألماني حتى قبل العطلة الصيفية في يوليو/تموز الجاري.وبحسب مشروع القانون، فإن بروتوكولات حلف شمال الأطلسي بشأن انضمام كلا البلدين تعد كأساس لدعوة رسمية للانضمام. وفقط بعد دخول البروتوكولات حيز التنفيذ، أي عندما تقوم كل دولة عضو في الناتو بإخطار حكومة الولايات المتحدة كجهة مودعة للمعاهدة بقبول البروتوكولات وفقا للمادة الثانية، يمكن للأمين العام للناتو أن يرسل إلى حكومتي فنلندا والسويد دعوة رسمية للانضمام.وسيكتمل الانضمام في اليوم الذي تودع فيه حكومتا هلسنكي وستوكهولم وثائق انضمامهما إلى حكومة الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/جاويش-أوغلو-ناقشت-مع-لافروف-آليات-الأمم-المتحدة-بشأن-قضية-الحبوب-1064846801.html
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العالم, أخبار ألمانيا
البرلمان الألماني يؤيد مشروع قانون انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
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أيد البرلمان الألماني مشروع قانون انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وتم تلخيص نتائج التصويت في القراءتين الثانية والثالثة اليوم الجمعة في جلسة البرلمان.
ولتمرير مشروع القانون يجب أن يحصل على موافقة البرلمان
، ومن ثم توقيع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها لا تستبعد أن القانون الذي يصادق على البروتوكول الوطني الخاص بقبول السويد وفنلندا في الناتو قد يتم تبنيه من قبل البرلمان الألماني حتى قبل العطلة الصيفية في يوليو/تموز الجاري.
وبحسب مشروع القانون، فإن بروتوكولات حلف شمال الأطلسي بشأن انضمام كلا البلدين تعد كأساس لدعوة رسمية للانضمام. وفقط بعد دخول البروتوكولات حيز التنفيذ، أي عندما تقوم كل دولة عضو في الناتو بإخطار حكومة الولايات المتحدة كجهة مودعة للمعاهدة بقبول البروتوكولات وفقا للمادة الثانية، يمكن للأمين العام للناتو أن يرسل إلى حكومتي فنلندا والسويد دعوة رسمية للانضمام.
وسيكتمل الانضمام في اليوم الذي تودع فيه حكومتا هلسنكي وستوكهولم وثائق انضمامهما إلى حكومة الولايات المتحدة.