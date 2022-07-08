https://arabic.sputniknews.com/20220708/البرلمان-الروسي-يغلق-بابه-في-وجه-سفير-بريطانيا-1064847314.html
البرلمان الروسي يغلق بابه في وجه سفير بريطانيا
البرلمان الروسي يغلق بابه في وجه سفير بريطانيا
أبلغ مسؤول في البرلمان الروسي وكالة "سبوتنيك" للأنباء، أن غرفة البرلمان العليا بصدد إصدار قرار يحظر على سفير بريطانيا دخول مبانيها. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T07:43+0000
2022-07-08T07:43+0000
2022-07-08T07:43+0000
روسيا
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وقال فياتشيسلاف تيمتشينكو، رئيس لجنة الشؤون التنظيمية في مجلس الفيدرالية، إن اللجنة بصدد اتخاذ قرار لا يتيح للسفير البريطاني لدى روسيا وموظفي السفارة البريطانية الآخرين الفرصة لزيارة مجلس الفيدرالية.وأشار إلى أن هذا القرار يصدر بعد وصول معلومات تفيد بحظر زيارات السفير الروسي وغيره من الدبلوماسيين الروس إلى مباني البرلمان البريطاني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
البرلمان الروسي يغلق بابه في وجه سفير بريطانيا
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أبلغ مسؤول في البرلمان الروسي وكالة "سبوتنيك" للأنباء، أن غرفة البرلمان العليا بصدد إصدار قرار يحظر على سفير بريطانيا دخول مبانيها.
وقال
فياتشيسلاف تيمتشينكو، رئيس لجنة الشؤون التنظيمية في مجلس الفيدرالية، إن اللجنة بصدد اتخاذ قرار لا يتيح للسفير البريطاني لدى روسيا وموظفي السفارة البريطانية الآخرين الفرصة لزيارة مجلس الفيدرالية.
وأشار إلى أن هذا القرار يصدر بعد وصول معلومات تفيد بحظر زيارات السفير الروسي وغيره من الدبلوماسيين الروس إلى مباني البرلمان البريطاني.