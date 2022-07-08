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البرلمان الروسي يغلق بابه في وجه سفير بريطانيا
البرلمان الروسي يغلق بابه في وجه سفير بريطانيا
أبلغ مسؤول في البرلمان الروسي وكالة "سبوتنيك" للأنباء، أن غرفة البرلمان العليا بصدد إصدار قرار يحظر على سفير بريطانيا دخول مبانيها. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T07:43+0000
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روسيا
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وقال فياتشيسلاف تيمتشينكو، رئيس لجنة الشؤون التنظيمية في مجلس الفيدرالية، إن اللجنة بصدد اتخاذ قرار لا يتيح للسفير البريطاني لدى روسيا وموظفي السفارة البريطانية الآخرين الفرصة لزيارة مجلس الفيدرالية.وأشار إلى أن هذا القرار يصدر بعد وصول معلومات تفيد بحظر زيارات السفير الروسي وغيره من الدبلوماسيين الروس إلى مباني البرلمان البريطاني.
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روسيا

البرلمان الروسي يغلق بابه في وجه سفير بريطانيا

07:43 GMT 08.07.2022
© Sputnik . Мария Девахинаمبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو
مبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . Мария Девахина
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أبلغ مسؤول في البرلمان الروسي وكالة "سبوتنيك" للأنباء، أن غرفة البرلمان العليا بصدد إصدار قرار يحظر على سفير بريطانيا دخول مبانيها.
وقال فياتشيسلاف تيمتشينكو، رئيس لجنة الشؤون التنظيمية في مجلس الفيدرالية، إن اللجنة بصدد اتخاذ قرار لا يتيح للسفير البريطاني لدى روسيا وموظفي السفارة البريطانية الآخرين الفرصة لزيارة مجلس الفيدرالية.
وأشار إلى أن هذا القرار يصدر بعد وصول معلومات تفيد بحظر زيارات السفير الروسي وغيره من الدبلوماسيين الروس إلى مباني البرلمان البريطاني.
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