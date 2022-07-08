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الحكومة اليابانية تدين الهجوم "الهمجي" على رئيس الوزراء السابق آبي
الحكومة اليابانية تدين الهجوم "الهمجي" على رئيس الوزراء السابق آبي
أدانت الحكومة اليابانية، صباح اليوم الجمعة، الهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، وذلك خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T05:09+0000
2022-07-08T05:09+0000
العالم
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وجاءت تصريحات الحكومة اليابانية على لسان الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي قال فيه إن "السلطات اليابانية تدين بشدة الهجوم الهمجي على رئيس الوزراء السابق آبي".وأضاف ماتسونو، قائلا: "في الوقت الحالي حالة رئيس الوزراء الياباني السابق آبي غير معروفة وفتح تحقيق فوري، إن مثل هذه الأعمال الوحشية غير مقبولة على الإطلاق ونحن ندينها بشدة".وتابع، قائلا إنه "في الوقت الحالي صدرت أوامر لجميع الوزراء الذين يسافرون في جميع أنحاء البلاد كجزء من الحملة الانتخابية بالعودة على الفور إلى طوكيو".كما أعرب ممثلو مختلف الأحزاب السياسية عن استيائهم الشديد مما حدث وألغى قادة حزب "جمعية النهضة اليابانية" - محافظ وعمدة مدينة أوساكا المجاورة لنارو جميع مناسباتهم العلنية.وأعلنت وسائل الإعلام المحلية، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تعرض لهجوم فقد على إثره الوعي، وذلك خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
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العالم

الحكومة اليابانية تدين الهجوم "الهمجي" على رئيس الوزراء السابق آبي

05:09 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI الأمين العام لحكومة اليابان هيروكازو ماتسونو
 الأمين العام لحكومة اليابان هيروكازو ماتسونو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
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أدانت الحكومة اليابانية، صباح اليوم الجمعة، الهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، وذلك خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وجاءت تصريحات الحكومة اليابانية على لسان الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي قال فيه إن "السلطات اليابانية تدين بشدة الهجوم الهمجي على رئيس الوزراء السابق آبي".
وأضاف ماتسونو، قائلا: "في الوقت الحالي حالة رئيس الوزراء الياباني السابق آبي غير معروفة وفتح تحقيق فوري، إن مثل هذه الأعمال الوحشية غير مقبولة على الإطلاق ونحن ندينها بشدة".
وتابع، قائلا إنه "في الوقت الحالي صدرت أوامر لجميع الوزراء الذين يسافرون في جميع أنحاء البلاد كجزء من الحملة الانتخابية بالعودة على الفور إلى طوكيو".
كما أعرب ممثلو مختلف الأحزاب السياسية عن استيائهم الشديد مما حدث وألغى قادة حزب "جمعية النهضة اليابانية" - محافظ وعمدة مدينة أوساكا المجاورة لنارو جميع مناسباتهم العلنية.
وأعلنت وسائل الإعلام المحلية، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تعرض لهجوم فقد على إثره الوعي، وذلك خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
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