https://arabic.sputniknews.com/20220708/الحوثي-يتهم-السعودية-بعدم-احترام-الحج-بسبب-خططها-لاستقبال-بايدن-1064890860.html
الحوثي يتهم السعودية "بعدم احترام الحج" بسبب خططها لاستقبال بايدن
الحوثي يتهم السعودية "بعدم احترام الحج" بسبب خططها لاستقبال بايدن
اتهم زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، بـ"إعاقة المسلمين عن أداء فريضة الحج"، منتقداً استقبال الرياض... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T21:02+0000
2022-07-08T21:02+0000
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القاهرة - سبوتنيك. قال الحوثي، في كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى، اليوم الجمعة، حسب تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة:وأضاف: "النظام السعودي يبتز حجاج بيت الله بالتكاليف المالية المرهقة حتى أصبح الحج عملية معقدة، وجعل الحج عملية محاطة بالكثير من العوائق في مقدمتها تحديد أعداد محدودة جدا لشعوب أمتنا".وأردف: "التكاليف المالية الباهظة جدا للحج لا مبرر لها وهي ابتزاز ظالم للحجاج على عكس السياحة غير الدينية في المملكة.. والنظام السعودي يستقبل وفود اليهود والصهاينة بكل ترحاب وتبجيل وتسهيل على عكس وفود المسلمين".وانتقد الحوثي السعودية على خلفية الترتيب لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في أيام الحج، قائلا: واتهم زعيم "أنصار الله"، السعودية بـ"منع بعض المسلمين من الحج على خلفية الموقف السياسي لآل سعود تجاههم أو الموقف الأمريكي والإسرائيلي"، على حد تعبيره.تقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.في المقابل، تنفذ "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وأعلن البيت الأبيض أن بايدن يزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/ تموز لتعزيز التزام الولايات المتحدة بـ"أمن إسرائيل وازدهارها" وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي إلى جانب زعماء مصر والعراق والأردن، ويلتقي مع نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/تقرير-السعودية-تدرس-استضافة-مسؤول-إسرائيلي-رفيع-المستوى-خلال-زيارة-بايدن-1064827139.html
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الحوثي يتهم السعودية "بعدم احترام الحج" بسبب خططها لاستقبال بايدن
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اتهم زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، بـ"إعاقة المسلمين عن أداء فريضة الحج"، منتقداً استقبال الرياض الرئيس الأمريكي في أيام الشعائر المقدسة.
القاهرة - سبوتنيك
. قال الحوثي، في كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى، اليوم الجمعة، حسب تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة:
"يأتي الحج كركن من أركان الإسلام والنظام السعودي يمارس السياسات المعيقة لأدائه".
وأضاف: "النظام السعودي يبتز حجاج بيت الله بالتكاليف المالية المرهقة حتى أصبح الحج عملية معقدة، وجعل الحج عملية محاطة بالكثير من العوائق في مقدمتها تحديد أعداد محدودة جدا لشعوب أمتنا".
وأردف: "التكاليف المالية الباهظة جدا للحج لا مبرر لها وهي ابتزاز ظالم للحجاج
على عكس السياحة غير الدينية في المملكة.. والنظام السعودي يستقبل وفود اليهود والصهاينة بكل ترحاب وتبجيل وتسهيل على عكس وفود المسلمين".
وانتقد الحوثي السعودية على خلفية الترتيب لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في أيام الحج، قائلا:
"النظام السعودي يعد العدة لاستقبال الرئيس الأمريكي في أيام الحج دون احترام لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام".
واتهم زعيم "أنصار الله"، السعودية بـ"منع بعض المسلمين من الحج على خلفية الموقف السياسي لآل سعود تجاههم أو الموقف الأمريكي والإسرائيلي"، على حد تعبيره.
تقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن يزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/ تموز لتعزيز التزام الولايات المتحدة بـ"أمن إسرائيل وازدهارها
" وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي إلى جانب زعماء مصر والعراق والأردن، ويلتقي مع نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة.