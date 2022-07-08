https://arabic.sputniknews.com/20220708/الخارجية-الإيرانية-تعلق-على-اغتيال-رئيس-وزراء-اليابان-السابق-شينزو-آبي-1064867675.html
الخارجية الإيرانية تعلق على اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي
الخارجية الإيرانية تعلق على اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي
أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، اليوم الجمعة، في مدينة نارا اليابانية. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وكتب عبد اللهيان، في "تويتر" : "أدين اغتيال شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان السابق، وأقدم التعازي لأمة وحكومة اليابان"، وتابع : يذكر أنه تم الإعلان اليوم، عن وفاة آبي، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطاباً في مدينة نارا، وتوفي آبي في مستشفى جامعة نارا الطبية، عن عمر يناهز الـ67 عاماً.وكان آبي قد تعرض عند حوالي الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت موسكو)، إلى اعتداء، حيث أصيب برصاصتين في الظهر.واعتقلت السلطات اليابانية، المهاجم، ويدعى تيتسويا ياماغامي (41 عاماً)، على الفور؛ حيث لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.ونقلت قناة " إن أتش كي" اليابانية، عن مصادر خاصة في الشرطة، أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على آبي، أدلى بشهادته الأولى، أوضح فيها دوافعه، قائلاً إنهوذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي، خدم في قوات الدفاع البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.
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أخبار العالم الآن, إيران
الخارجية الإيرانية تعلق على اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي
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أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، اليوم الجمعة، في مدينة نارا اليابانية.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب عبد اللهيان، في "تويتر" : "أدين اغتيال شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان السابق، وأقدم التعازي لأمة وحكومة اليابان"، وتابع :
"لن تُنسى خدماته القيمة كسياسي بارز، بما في ذلك تطوير العلاقات بين إيران واليابان".
يذكر أنه تم الإعلان اليوم، عن وفاة آبي، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطاباً في مدينة نارا، وتوفي آبي في مستشفى جامعة نارا الطبية، عن عمر يناهز الـ67 عاماً.
وكان آبي قد تعرض عند حوالي الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت موسكو)، إلى اعتداء، حيث أصيب برصاصتين في الظهر
.
واعتقلت السلطات اليابانية، المهاجم، ويدعى تيتسويا ياماغامي (41 عاماً)، على الفور؛ حيث لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.
ونقلت قناة " إن أتش كي" اليابانية، عن مصادر خاصة في الشرطة، أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على آبي، أدلى بشهادته الأولى، أوضح فيها دوافعه، قائلاً إنه
"كان غير راض عن عمله ونشاطه وأراد قتله بالفعل".
وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي، خدم في قوات الدفاع البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.