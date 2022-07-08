https://arabic.sputniknews.com/20220708/الخارجية-الروسية-آبي-شخصية-بارزة-قدمت-مساهمة-كبيرة-لتطوير-العلاقات-بين-موسكو-وطوكيو-1064851495.html
الخارجية الروسية: آبي شخصية بارزة قدمت مساهمة كبيرة لتطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو
الخارجية الروسية: آبي شخصية بارزة قدمت مساهمة كبيرة لتطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن آبي شخصية سياسية بارزة قدمت مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T09:10+0000
2022-07-08T09:10+0000
2022-07-08T09:10+0000
العالم
روسيا
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وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو صدمت من أنباء محاولة اغتيال آبي.وقالت زاخاروفا: "نعرف آبي كشخصية سياسية بارزة قدمت مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات الروسية اليابانية في جميع المجالات على طريق بناء الثقة المتبادلة وحسن الجوار".وفي وقت سابق قالت زاخاروفا، إن وزارة الخارجية الروسية صدمت من نبأ الهجوم على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وتأمل الوزارة أن يقوم الأطباء بكل ما هو ممكن لإنقاذ حياته.وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.ووصف رئيس الوزراء الياباني الهجوم بأنه "عمل همجي"، مشددا بأنه لا يغتفر على الإطلاق، وأنه يدين هذا الهجوم بأشد العبارات.وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت أن شينزو آبي، أصيب برصاصة في رقبته من الجهة اليمنى خلال الهجوم، وبعد ذلك ظهر نزيف حاد، بالإضافة إلى تعرضه إلى نزيف في المنطقة اليسرى من الصدر.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/التلفزيون-الرسمي-الياباني-يعلن-وفاة-رئيس-الوزراء-السابق-شينزو-آبي-1064848744.html
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الأمين-العام-لحلف-الناتو-يعبر-عن-صدمته-بالهجوم-الشنيع-على-رئيس-الوزراء-الياباني-السابق-آبي-1064851164.html
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العالم, روسيا
الخارجية الروسية: آبي شخصية بارزة قدمت مساهمة كبيرة لتطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن آبي شخصية سياسية بارزة قدمت مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو صدمت من أنباء محاولة اغتيال آبي.
وقالت زاخاروفا: "نعرف آبي كشخصية سياسية بارزة قدمت مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات الروسية اليابانية في جميع المجالات على طريق بناء الثقة المتبادلة وحسن الجوار".
وفي وقت سابق قالت زاخاروفا، إن وزارة الخارجية الروسية صدمت من نبأ الهجوم على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وتأمل الوزارة أن يقوم الأطباء بكل ما هو ممكن لإنقاذ حياته.
وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
ووصف رئيس الوزراء الياباني الهجوم بأنه "عمل همجي"، مشددا بأنه لا يغتفر على الإطلاق، وأنه يدين هذا الهجوم بأشد العبارات.
وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت أن شينزو آبي، أصيب برصاصة في رقبته من الجهة اليمنى خلال الهجوم، وبعد ذلك ظهر نزيف حاد، بالإضافة إلى تعرضه إلى نزيف في المنطقة اليسرى من الصدر.