https://arabic.sputniknews.com/20220708/الخارجية-الروسية-الجانب-الأمريكي-بعث-بإشارات-بشأن-أسراه-في-أوكرانيا-لكن-القضية-لم-تذهب-أبعد-من-ذلك-1064845378.html

الخارجية الروسية: الجانب الأمريكي بعث بإشارات بشأن أسراه في أوكرانيا لكن القضية لم تذهب أبعد من ذلك

الخارجية الروسية: الجانب الأمريكي بعث بإشارات بشأن أسراه في أوكرانيا لكن القضية لم تذهب أبعد من ذلك

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن الجانب الأمريكي بعث بإشارات بشأن أسراه في أوكرانيا، لكن القضية لم تذهب أبعد من ذلك. 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T07:12+0000

2022-07-08T07:12+0000

2022-07-08T07:45+0000

روسيا

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وقال ريابكوف للصحفيين إن "الولايات المتحدة ناشدت روسيا بطلب الاعتراف بالمرتزقة في أوكرانيا كمقاتلين، لكن الموضوع لم يكتسب أكثر من ذلك".وتابع ريابكوف قائلا: "بقدر ما أفهم، لم يستمر الموضوع، كانت هناك إشارة معينة من الجانب الأمرвكي، تركز بشكل أساسي على حقيقة أنه يجب تصنيف هؤلاء الأشخاص كمقاتلين بالمعنى المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، ويجب أن يخضعوا لالتزامات محددة".وأضاف ريابكوف بهذا الصدد قائلا: "أما بالنسبة لأي خطط تتعلق بعمليات للتبادل، فإن موقفنا يظل كما هو يجب أن يتم ذلك خلف أبواب مغلقة من خلال القنوات المتاحة ولست متأكدا من أن أي نشاط إضافي خصوصا في الأجواء العامة سيساعد في التوصل إلى حل وسط متوازن ومناسب وإيجاد أساس للتخفيف من محنة مواطنينا".وذكرت صحيفة "تلغراف" في 15 يونيو/حزيران الجاري، أن الجيش الروسي أسر جنديين سابقين في الجيش الأمريكي في معارك قرب خاركوف. كانا ألكسندر دريوك البالغ من العمر 39 عاما والذي خدم في العراق، وآندي هيون البالغ من العمر 27 عاما.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن على اتصال مباشر مع السلطات الروسية بشأن قضية المرتزقة الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا.

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روسيا