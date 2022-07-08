الدفاع الروسية: تدمير منصتي صواريخ من طراز "هاربون" بريطانية الصنع في أوديسا
09:26 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 10:03 GMT 08.07.2022)
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير منصتي صواريخ من طراز "هاربون" بريطانية الصنع في منطقة أوديسا الأوكرانية.
وجاءت تصريحات وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطة إعلامية وجاء فيها: " استطاعت مقاتلات تابعة القوات الجوية والفضائية الروسية من إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" و"سو 25" في الأجواء".
وأضاف البيان: "كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى إسقاط 9 مسيرات من طراز "بيرقدار".
وأشار البيان إلى أن "أسلحة عالية الدقة مرتكزة بحراً دمرت بالقرب من بلدة ليمان بمنطقة أوديسا، منصتين صواريخ من طراز "هاربون" الساحلية وردتها المملكة المتحدة".
وشدد البيان أنه بالإضافة إلى ذلك تم تدمير دمرت منظومتي صواريخ من طراز "توتشكا أو" وأكثر من 150 جنديا وضابطا من العدو بضربة عالية الدقة من قبل القوات الجوية الروسية في مدينة كراماتورسك على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف
وأضاف البيان: "نتيجة الدمار الذي لحق بمواقع الكتيبة 188 من لواء الدفاع الإقليمي 123 في منطقة مدينة أوتشاكوف بمنطقة ميكولايف، تم تحييد ما يصل إلى 290 جنديا أوكرانياً و29 عربة ومركبة مدرعة".
وأوضحت وزارة الدفاع أنه "في منطقة نيكولاييف، قصفت القوات الجوية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للواء الدفاع الإقليمي 241، نتيجة الضربة، لقي 85 فردا مصرعهم ودمرت 15 قطعة من الاسلحة والمعدات العسكرية".
وشدد البيان أنه بالإضافة إلى ذلك تم تدمير دمرت منظومتي صواريخ من طراز "توتشكا أو" وأكثر من 150 جنديا وضابطا من العدو بضربة عالية الدقة من قبل القوات الجوية الروسية في مدينة كراماتورسك على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف
وأضاف البيان: "نتيجة الدمار الذي لحق بمواقع الكتيبة 188 من لواء الدفاع الإقليمي 123 في منطقة مدينة أوتشاكوف بمنطقة ميكولايف، تم تحييد ما يصل إلى 290 جنديا أوكرانياً و29 عربة ومركبة مدرعة".
وأوضحت وزارة الدفاع أنه "في منطقة نيكولاييف، قصفت القوات الجوية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للواء الدفاع الإقليمي 241، نتيجة الضربة، لقي 85 فردا مصرعهم ودمرت 15 قطعة من الاسلحة والمعدات العسكرية".