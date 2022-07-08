https://arabic.sputniknews.com/20220708/الدفاع-الروسية-تعلن-صد-هجوم-صاروخي-على-محطة-كاخوفسكايا-الكهرومائية-في-خيرسون-1064858102.html
الإدارة العسكرية في خيرسون تعلن صد هجوم صاروخي على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية
الإدارة العسكرية في خيرسون تعلن صد هجوم صاروخي على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية
قال رئيس الإدارة العسكرية المدنية في منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن قصف محطة كاخوفسكايا من قبل القوات الأوكرانية هدد بعواقب كارثية على سكان منطقة خيرسون،... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T11:13+0000
2022-07-08T11:13+0000
2022-07-08T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064657638_0:663:2047:1814_1920x0_80_0_0_2e18f082966a8a40b2b525cd1bb47ad6.jpg
نفذت القوات الأوكرانية الضربة الصاروخية على محطة الطاقة الكهرومائية في نوفايا كاخوفكا، وهناك ضحايا، حسبما ذكرت السلطات الإقليمية.وقال سالدو: "اليوم، حاولت التشكيلات المسلحة الأوكرانية قصف محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية. إن عواقب تدمير منشأة الإنتاج هذه يمكن أن تكون كارثية بالنسبة لسكان منطقة خيرسون".ووفقا له، عملت الدفاعات الجوية الروسية بنجاح خلال الهجوم، وأضاف: "نجح الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية في صد هجوم صاروخي من أوكرانيا ومنع فشل منشأة مهمة للمنطقة والسكان".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-إرهابية-في-خيرسون-1064802880.html
https://arabic.sputniknews.com/20220706/المخابرات-الروسية-تعتقل-أفرادا-صالعين-في-محاولة-اغتيال-مسؤول-في-خيرسون-1064726565.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064657638_0:471:2047:2006_1920x0_80_0_0_6a74f9328afc8bc9b9d2e8bcc17820dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الإدارة العسكرية في خيرسون تعلن صد هجوم صاروخي على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية
11:13 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الإدارة العسكرية المدنية في منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن قصف محطة كاخوفسكايا من قبل القوات الأوكرانية هدد بعواقب كارثية على سكان منطقة خيرسون، ولكن تم صده بنجاح من قبل الدفاع الجوي الروسي.
نفذت القوات الأوكرانية الضربة الصاروخية على محطة الطاقة الكهرومائية في نوفايا كاخوفكا، وهناك ضحايا، حسبما ذكرت السلطات الإقليمية.
وقال سالدو: "اليوم، حاولت التشكيلات المسلحة الأوكرانية قصف محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية. إن عواقب تدمير منشأة الإنتاج هذه يمكن أن تكون كارثية بالنسبة لسكان منطقة خيرسون".
ووفقا له، عملت الدفاعات الجوية الروسية بنجاح خلال الهجوم، وأضاف: "نجح الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية في صد هجوم صاروخي من أوكرانيا ومنع فشل منشأة مهمة للمنطقة والسكان".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.