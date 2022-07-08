https://arabic.sputniknews.com/20220708/الدفاع-الروسية-في-المخابرات-الأوكرانية-تعمل-عناصر-مدانة-بالسرقة-والاغتصاب-1064889547.html
الدفاع الروسية: في المخابرات الأوكرانية تعمل عناصر مدانة بالسرقة والاغتصاب
الدفاع الروسية: في المخابرات الأوكرانية تعمل عناصر مدانة بالسرقة والاغتصاب
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، إن الكثير من عناصر المخابرات الأوكرانية مدانين بالسرقة والاغتصاب وغيرها من الجرائم. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T19:40+0000
2022-07-08T19:40+0000
2022-07-08T19:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف ميزينتسيف، في إفادة صحفية "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، فإن العديد من موظفي مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية هم مدمنون على المخدرات ولديهم سجل إجرامي حافل، وسبق أن أدين العديد منهم بالسرقة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والسطو والاغتصاب".وتابع ميزينتسيف "اختبأت هذه العناصر من سيئي السمعة بشكل قانوني تحت سقف القوات المسلحة لأوكرانيا، هذا يؤكد أن الاستفزازات اللاإنسانية، بما فيها تلك التي أدت إلى مقتل مدنيين، يتم التخطيط لها وتنفيذها من قبل أفراد ذوي خبرة في الجرائم.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا على الرغم من الضغط عليها والدعم الغربي لنظام لكييف.وأشار شويغو إلى أن الغرب قام بشكل طارئ بتنظيم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، خوفا من هزيمة القوات الأوكرانية، مذكرا بأن روسيا كانت مضطرة لشن العملية العسكرية الخاصة دفاعا عن السكان (في دونباس) وللقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، بالإضافة إلى ضمان كونها دولة خالية من الأسلحة النووية ووضعها الحيادي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/يتربون-على-الحرب-أطفال-أوكرانيا-في-معسكرات-النازيين-الجدد-1064631272.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: في المخابرات الأوكرانية تعمل عناصر مدانة بالسرقة والاغتصاب
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قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، إن الكثير من عناصر المخابرات الأوكرانية مدانين بالسرقة والاغتصاب وغيرها من الجرائم.
وأضاف ميزينتسيف، في إفادة صحفية "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، فإن العديد من موظفي مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية هم مدمنون على المخدرات ولديهم سجل إجرامي حافل، وسبق أن أدين العديد منهم بالسرقة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والسطو والاغتصاب".
وتابع ميزينتسيف "اختبأت هذه العناصر من سيئي السمعة بشكل قانوني تحت سقف القوات المسلحة لأوكرانيا
، هذا يؤكد أن الاستفزازات اللاإنسانية، بما فيها تلك التي أدت إلى مقتل مدنيين، يتم التخطيط لها وتنفيذها من قبل أفراد ذوي خبرة في الجرائم.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا على الرغم من الضغط عليها والدعم الغربي لنظام لكييف.
وأشار شويغو إلى أن الغرب قام بشكل طارئ بتنظيم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، خوفا من هزيمة القوات الأوكرانية، مذكرا بأن روسيا كانت مضطرة لشن العملية العسكرية الخاصة دفاعا عن السكان (في دونباس) وللقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، بالإضافة إلى ضمان كونها دولة خالية من الأسلحة النووية ووضعها الحيادي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.