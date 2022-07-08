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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الدفاع-الروسية-في-المخابرات-الأوكرانية-تعمل-عناصر-مدانة-بالسرقة-والاغتصاب-1064889547.html
الدفاع الروسية: في المخابرات الأوكرانية تعمل عناصر مدانة بالسرقة والاغتصاب
الدفاع الروسية: في المخابرات الأوكرانية تعمل عناصر مدانة بالسرقة والاغتصاب
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، إن الكثير من عناصر المخابرات الأوكرانية مدانين بالسرقة والاغتصاب وغيرها من الجرائم. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T19:40+0000
2022-07-08T19:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف ميزينتسيف، في إفادة صحفية "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، فإن العديد من موظفي مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية هم مدمنون على المخدرات ولديهم سجل إجرامي حافل، وسبق أن أدين العديد منهم بالسرقة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والسطو والاغتصاب".وتابع ميزينتسيف "اختبأت هذه العناصر من سيئي السمعة بشكل قانوني تحت سقف القوات المسلحة لأوكرانيا، هذا يؤكد أن الاستفزازات اللاإنسانية، بما فيها تلك التي أدت إلى مقتل مدنيين، يتم التخطيط لها وتنفيذها من قبل أفراد ذوي خبرة في الجرائم.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا على الرغم من الضغط عليها والدعم الغربي لنظام لكييف.وأشار شويغو إلى أن الغرب قام بشكل طارئ بتنظيم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، خوفا من هزيمة القوات الأوكرانية، مذكرا بأن روسيا كانت مضطرة لشن العملية العسكرية الخاصة دفاعا عن السكان (في دونباس) وللقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، بالإضافة إلى ضمان كونها دولة خالية من الأسلحة النووية ووضعها الحيادي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/يتربون-على-الحرب-أطفال-أوكرانيا-في-معسكرات-النازيين-الجدد-1064631272.html
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روسيا

الدفاع الروسية: في المخابرات الأوكرانية تعمل عناصر مدانة بالسرقة والاغتصاب

19:40 GMT 08.07.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورأسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه
أسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، إن الكثير من عناصر المخابرات الأوكرانية مدانين بالسرقة والاغتصاب وغيرها من الجرائم.
وأضاف ميزينتسيف، في إفادة صحفية "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، فإن العديد من موظفي مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية هم مدمنون على المخدرات ولديهم سجل إجرامي حافل، وسبق أن أدين العديد منهم بالسرقة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والسطو والاغتصاب".
وتابع ميزينتسيف "اختبأت هذه العناصر من سيئي السمعة بشكل قانوني تحت سقف القوات المسلحة لأوكرانيا، هذا يؤكد أن الاستفزازات اللاإنسانية، بما فيها تلك التي أدت إلى مقتل مدنيين، يتم التخطيط لها وتنفيذها من قبل أفراد ذوي خبرة في الجرائم.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا على الرغم من الضغط عليها والدعم الغربي لنظام لكييف.
وأشار شويغو إلى أن الغرب قام بشكل طارئ بتنظيم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، خوفا من هزيمة القوات الأوكرانية، مذكرا بأن روسيا كانت مضطرة لشن العملية العسكرية الخاصة دفاعا عن السكان (في دونباس) وللقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، بالإضافة إلى ضمان كونها دولة خالية من الأسلحة النووية ووضعها الحيادي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
بعد الميدان، مر آلاف الأطفال الأوكرانيين عبر معسكرات شبه عسكرية مشابهة لـ شباب هتلر النازي.صورة من تقرير القناة التلفزيونية الأمريكية NBC - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
يتربون على الحرب... أطفال أوكرانيا في معسكرات النازيين الجدد
4 يوليو, 13:40 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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