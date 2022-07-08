https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-الإسرائيلي-يعلن-تكريم-بايدن-خلال-زيارته-إلى-تل-أبيب-لكونه-صديقا-حقيقيا-لبلاده-1064872805.html

الرئيس الإسرائيلي يعلن تكريم بايدن خلال زيارته إلى تل أبيب لكونه "صديقا حقيقيا" لبلاده

الرئيس الإسرائيلي يعلن تكريم بايدن خلال زيارته إلى تل أبيب لكونه "صديقا حقيقيا" لبلاده

أعلن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، عن إقامته تكريما لنظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته ‏إلى تل أبيب الأسبوع المقبل.‏ 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T14:42+0000

2022-07-08T14:42+0000

2022-07-08T14:42+0000

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

العالم

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وكتب هرتسوغ عبر حسابه على "تويتر"، أمس الخميس، أنه "أثناء الزيارة التي سيقوم بها بايدن إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، سيمنحه وسام الشرف الرئاسي الإسرائيلي، وذلك لكي يشكره على كونه صديقا حقيقيا لإسرائيل".وأعرب هرتسوغ عن "امتنانه للرئيس الأمريكي لدعمه المستمر منذ عقود لأمن إسرائيل، وتعميق تحالفها ومحاربة معاداة السامية".أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الشهر الماضي، عن "خطوات تُعنى بتعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط" خلال الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو/تموز الجاري.وقال المكتب في تغريدات على "تويتر" إنه "في إطار زيارة الرئيس المرتقبة، سيتم الكشف عن خطوات تعنى بتعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط وبتعزيز ازدهار المنطقة برمتها".وأضاف أن زيارة بايدن ستتضمن كذلك "تفاهمات بشأن توطيد التعاون الأمني والمدني بين الولايات المتحدة وإسرائيل على نحو سيطلق التحالف القائم بين كلتا الدولتين إلى قمم جديدة".وتابع: "ترحب إسرائيل بزيارة الرئيس إلى المنطقة، وبضمن ذلك بزيارته بالغة الأهمية إلى المملكة العربية السعودية وجهوده الرامية إلى تعزيز المصالح المشتركة للدول وإلى توسيع دائرة السلام الإقليمي".وكانت تقارير أفادت بأن تفاهمات سرية تجري بين الرياض وتل أبيب برعاية أمريكية ربما تؤدي إلى تطبيع العلاقات في المستقبل القريب.وأعلن البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن يزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو لتعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3)، كما سيلتقي مع نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".

https://arabic.sputniknews.com/20220629/بايدن-لبينيت-لو-لم-تكن-إسرائيل-موجودة-لكان-من-الضروري-إيجادها-1064420556.html

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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم