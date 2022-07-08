https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-الإماراتي-يطمئن-على-أحوال-مواطنيه-أثناء-أدائهم-مناسك-الحج-1064876343.html
الرئيس الإماراتي يطمئن على أحوال مواطنيه أثناء أدائهم مناسك الحج
الرئيس الإماراتي يطمئن على أحوال مواطنيه أثناء أدائهم مناسك الحج
أجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، اتصالا مع رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T15:43+0000
2022-07-08T15:43+0000
2022-07-08T15:43+0000
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واطمأن محمد بن زايد خلال الاتصال على أوضاع حجاج الإمارات وأحوالهم أثناء أدائهم مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما اطمأن رئيس الإمارات في الاتصال على أحوال الحجاج، والتسهيلات التي يقدمها المكتب لتيسير أداء مناسكهم، ونقل تحياته وتهانيه لهم، وتمنياته لهم التوفيق في إتمام أداء مناسكهم.كما أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجهود السعودية لتوفير راحة الحجاج، وأداء مناسكهم في أجواء ميسرة تسودها الرحمة والسكينة.وتوافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، من مشعر منى، ووقفوا صعيد عرفات، وأدوا ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على جبل عرفات.ويشمل الحجاج 850 ألفا من خارج المملكة العربية السعودية، وهو أكبر عدد يأتي من الخارج منذ تقليص أعداد الحجاج بسبب جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الهلال-الأحمر-السعودي-يوفر-109-فرقة-إسعافية-لخدمة-الحجاج-في-عرفات-1064869499.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, أخبار الحج
الرئيس الإماراتي يطمئن على أحوال مواطنيه أثناء أدائهم مناسك الحج
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أجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، اتصالا مع رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات.
واطمأن محمد بن زايد خلال الاتصال على أوضاع حجاج الإمارات وأحوالهم أثناء أدائهم مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية
(وام).
كما اطمأن رئيس الإمارات في الاتصال على أحوال الحجاج، والتسهيلات التي يقدمها المكتب لتيسير أداء مناسكهم، ونقل تحياته وتهانيه لهم، وتمنياته لهم التوفيق في إتمام أداء مناسكهم.
كما أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجهود السعودية لتوفير راحة الحجاج، وأداء مناسكهم في أجواء ميسرة تسودها الرحمة والسكينة.
وتوافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، من مشعر منى، ووقفوا صعيد عرفات
، وأدوا ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على جبل عرفات.
ويشمل الحجاج 850 ألفا من خارج المملكة العربية السعودية، وهو أكبر عدد يأتي من الخارج منذ تقليص أعداد الحجاج بسبب جائحة كورونا.