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الرئيس الإماراتي يطمئن على أحوال مواطنيه أثناء أدائهم مناسك الحج
الرئيس الإماراتي يطمئن على أحوال مواطنيه أثناء أدائهم مناسك الحج
أجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، اتصالا مع ‏رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T15:43+0000
2022-07-08T15:43+0000
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واطمأن محمد بن زايد خلال الاتصال على أوضاع حجاج الإمارات وأحوالهم أثناء أدائهم مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما اطمأن رئيس الإمارات في الاتصال على أحوال الحجاج، والتسهيلات التي يقدمها المكتب لتيسير أداء مناسكهم، ونقل تحياته وتهانيه لهم، وتمنياته لهم التوفيق في إتمام أداء مناسكهم.كما أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجهود السعودية لتوفير راحة الحجاج، وأداء مناسكهم في أجواء ميسرة تسودها الرحمة والسكينة.وتوافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، من مشعر منى، ووقفوا صعيد عرفات، وأدوا ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على جبل عرفات.ويشمل الحجاج 850 ألفا من خارج المملكة العربية السعودية، وهو أكبر عدد يأتي من الخارج منذ تقليص أعداد الحجاج بسبب جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الهلال-الأحمر-السعودي-يوفر-109-فرقة-إسعافية-لخدمة-الحجاج-في-عرفات-1064869499.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, أخبار الحج

الرئيس الإماراتي يطمئن على أحوال مواطنيه أثناء أدائهم مناسك الحج

15:43 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORIرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORI
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أجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، اتصالا مع ‏رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات.
واطمأن محمد بن زايد خلال الاتصال على أوضاع حجاج الإمارات وأحوالهم أثناء أدائهم مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما اطمأن رئيس الإمارات في الاتصال على أحوال الحجاج، والتسهيلات التي يقدمها المكتب لتيسير أداء مناسكهم، ونقل تحياته وتهانيه لهم، وتمنياته لهم التوفيق في إتمام أداء مناسكهم.
الحج، جبل عرفات، الوقوف بعرفة، مكة، السعودية 20 أغسطس، آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
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13:48 GMT
كما أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجهود السعودية لتوفير راحة الحجاج، وأداء مناسكهم في أجواء ميسرة تسودها الرحمة والسكينة.
وتوافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، من مشعر منى، ووقفوا صعيد عرفات، وأدوا ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على جبل عرفات.
ويشمل الحجاج 850 ألفا من خارج المملكة العربية السعودية، وهو أكبر عدد يأتي من الخارج منذ تقليص أعداد الحجاج بسبب جائحة كورونا.
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